Z tą nowością YouTube spóźnił się o kilka lat

YouTube nieustannie wprowadza nowe funkcje i usprawnienia. Ostatnie zmiany na platformie to jednak także wprowadzenie nowych pakietów YouTube Premium. Teraz jednak nadchodzi coś, na co wielu użytkowników czekało od dawna – możliwość dodawania niestandardowych miniatur do playlist.

Najnowsze pomysły YouTube

Google sukcesywnie wprowadza zmiany w najpopularniejszej platformie z wideo na świecie. Jedną z takich zmian jest zapowiedź wprowadzenia nowych pakietów YouTube Premium. Obecnie dostępne są trzy opcje: podstawowy abonament indywidualny za 25,99 złotych, pakiet studencki za 14,99 złotych oraz plan rodzinny za 46,99 złotych, który może być współdzielony przez sześć osób mieszkających pod jednym adresem. W przyszłości oferta ta może zostać rozszerzona o dodatkowe, bardziej zróżnicowane plany, które pozwolą dzielić się Premium ze znajomymi.

Kolejną nowością jest funkcja Jump Ahead, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do przeskakiwania często pomijanych fragmentów wideo. Algorytm ustala, które części filmów są najczęściej pomijane przez innych użytkowników (czyli prawdopodobnie najmniej interesujące) i sugeruje ich „przeskoczenie”. Funkcja ta jest jednak obecnie dostępna tylko dla użytkowników YouTube Premium w USA na urządzeniach z systemem Android.

Niestandardowe miniatury playlist

Nową funkcją, która wkrótce pojawi się na YouTube, jest możliwość dodawania niestandardowych miniatur do playlist. Dotychczas użytkownicy mogli wybierać miniaturę dla playlisty jedynie spośród istniejących w niej filmów, co naturalnie ograniczało możliwość personalizacji do pewnej puli obrazów. Teraz jednak, dzięki nadchodzącej aktualizacji, każdy będzie mógł wgrać własną grafikę jako miniaturę.

Według informacji uzyskanych przez Android Police, funkcja ta została odkryta w wersji beta YouTube v19.26.33 dla Androida. Jeśli nowa opcja wejdzie w życie, to nie tylko umożliwi ona użytkownikom wgrywanie niestandardowych obrazów jako miniatur dla swoich playlist, ułatwiając ich personalizację, ale także pozytywnie wpłynie na estetykę kanałów.

Chociaż dokładna data wprowadzenia tej nowości nie jest jeszcze znana, to fakt, że została ona zauważona w wersji beta aplikacji sugeruje, że możemy się jej spodziewać w najbliższej przyszłości. Funkcja ta z pewnością zadowoli wielu użytkowników, którzy od dawna czekali na możliwość większej personalizacji – ta powinna być dostępna dla nich już od wielu lat, ale – jak to mówią – „lepiej późno niż wcale”.