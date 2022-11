iPad 9. generacji wciąż w starej cenie na Amazonie!

Ceny urządzeń w sklepie Apple rzadko kiedy były przyjemne dla nabywców. Teraz jednak są jeszcze mniej przystępne, bo producent zdecydował się je podnieść. W rezultacie, między innymi za iPada z 2021 roku trzeba zapłacić ponad 2100 złotych. Gdzie można kupić ten model „po staremu”?

Tanio już było

9. generacja podstawowego iPada przez długi czas uznawana była za najbardziej ekonomiczny wybór, jeśli chodzi o tablety. Wszystko ze względu na wyważoną cenę. iPad 2021 kosztował na start 1699 złotych i był wart takich pieniędzy. Ponieważ urządzenie to ma już rok na karku, wydawało się, że jego cena spadnie po premierze iPada 2022. Stało się dokładnie odwrotnie.

iPad 9. generacji (fot. Tabletowo)

Ceny iPadów 9. generacji poszybowały w górę. Pierwsza z brzegu wersja, Wi-Fi z 64 GB pamięci wewnętrznej, podrożała z 1699 złotych do 2149 złotych. To dodatkowe 450 złotych, praktycznie wyłączające urządzenie z kategorii opłacalnych zakupów.

Tym bardziej cenne są nieliczne promocje, w których dostaniemy iPada 2021 w bazowej cenie sprzed podwyżek. Jednym z nielicznych sklepów, które w ten sposób zaszalały jest Amazon.

iPad 9. generacji za 1699 złotych na Amazonie

To niezwykłe, ale Amazon wciąż oferuje iPada 2021 w cenie, która obowiązywała w sklepie Apple aż do premiery iPada 2022. Porównywarki cenowe wskazują, że to jedyna opcja dla zamówienia taniej tego rocznego modelu tabletu wraz z wysyłką pod wskazany adres. iPada 9. generacji Wi-Fi dalej można tam kupić za 1699 złotych.

Tak samo korzystnie wypada zakup wersji 256 GB. W sklepie Apple trzeba dać za nią 3149 złotych, a na Amazonie dostaniemy ten tablet za 2429 złotych.

Podobne ceny możemy uzyskać w niektórych sklepach stacjonarnych, ale bez możliwości wysyłki. Zamiast więc polować na tańszy egzemplarz, biegając po marketach, można go sobie zamówić z domowej kanapy.

Oczywiście życzylibyśmy sobie jeszcze niższych cen i lepszych promocji, ale trudno oczekiwać, by sprzęt Apple w najbliższym czasie był tańszy. Trzeba brać, co jest.