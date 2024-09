Xiaomi ma nową wagę – z 3,5-calowym ekranem

Zyskała większy wyświetlacz i ładniejszy wygląd, zachowując funkcjonalność i precyzję swojej poprzedniczki. Inteligentna waga Xiaomi Mi Body Composition Scale S400 Pro oficjalnie dołączyła do rodziny prozdrowotnych urządzeń w katalogu chińskiego producenta.

Nowa inteligentna waga Xiaomi: Mi Body Composition Scale S400 Pro

Inteligentna waga Xiaomi Mijia Body Fat Scale S400 Pro (Mi Body Composition Scale S400 Pro) to kompleksowe rozwiązanie do monitorowania podstawowych parametrów ciała i nie tylko. Oczywiście dokonuje pomiaru całkowitej masy ciała, ale też potrafi wyodrębnić z niej zawartość wody, białka, minerałów w kościach, tłuszczu trzewnego czy mięśni, a do tego jeszcze mierzy puls.

Xiaomi Mi Body Composition Scale S400 Pro (fot. Xiaomi)

Aby uzyskać te wszystkie dane urządzenie wykorzystuje technologię bioimpedancji o niskiej i wysokiej częstotliwości (50 i 250 kHz). Producent deklaruje zgodność pomiaru ze standardem DEXA na poziomie powyżej 93%. Innymi słowy: uzyskiwane wyniki można zdecydowanie uznać za wiarygodne i opierać na nich dalszą strategię treningową czy żywieniową.

Zresztą urządzenie samo stara się też pomóc nam w osiąganiu celów. Aplikacja Mi Home wyświetla wskazówki dotyczące zdrowej utraty wagi, jak również umożliwia śledzenie progresu i zmianę ustawień.

Największą zmianą względem modelu bez „Pro” w nazwie jest duży (3,5 cala), jasny i wysoko kontrastowy wyświetlacz LCD. Jest on zdecydowanie bardziej czytelny, ale też mieści więcej informacji. Warto też zwrócić uwagę na nowoczesny design, kamuflujący elektrody pomiarowe.

S400 Pro S400 bez Pro fot. Xiaomi

Niewątpliwym plusem tej nowinki jest również szeroki zakres pomiaru (od 0,1 do 150 kg), a precyzja na poziomie 0,05 kg pozwala także z powodzeniem ważyć małe przedmioty. Do tego oferuje tryb pomiaru na rękach, automatycznie odejmując wagę użytkownika. Za minus można zaś uznać krótszy czas działania (do 150 dni na zestawie 4 baterii AAA przy regularnym użytkowaniu).

Ile kosztuje inteligenta waga Xiaomi S400 Pro?

Jak na razie urządzenie pojawiło się tylko na chińskim rynku, gdzie jego cena wynosi 249 juanów (równowartość ~135 złotych). Nie należy jednak do nierealnych scenariusz, w którym model ten trafia też do polskich sklepów. Zresztą wariant podstawowy (Xiaomi Mi Body Composition Scale S400) jest dostępny w naszym kraju – można go kupić za 99 złotych.