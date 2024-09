Planujesz zakup samochodu elektrycznego? Mamy dwie dobre wiadomości

Mamy dwie dobre informacje dla użytkowników samochodów elektrycznych, a także dla tych, którzy przymierzają się do kupna pierwszego BEV-a. Powerdot zapowiedział plany związane z rozwojem infrastruktury. Z kolei operator Ekoen udostępnił nową aplikację.

Powerdot zamierza zapewnić sporo nowych ładowarek

Osoby, które interesują się rozwojem elektromobilności w Polsce, z pewnością kojarzą operatora Powerdot z ładowarek stawianych pod Biedronką. Firma nie zamierza jednak ograniczać się tylko do sieci popularnych sklepów, bowiem ma całkiem ambitne plany.

Operator zapowiedział, że chce mieć 190 punktów ładowania w galeriach i parkach handlowych w Polsce, co ma zostać zrealizowane do końca 2024 roku. Oczywiście to bardzo dobra wiadomość, bowiem samochód elektryczny będziemy mogli naładować podczas robienia zakupów, czyli nie będziemy tracić czasu na ładowanie. Poświęcimy czas tylko na podłączenie auta do ładowania i jego późniejsze odłączenie.

Warto dodać, że ostatnio Powerdot uruchomił ładowarki w dwóch obiektach w Krakowie – w Galerii Krakowskiej oraz w Galerii Kazimierz. W przypadku pierwszej galerii do dyspozycji kierowców oddano trzy złącza CCS o łącznej mocy 160 kW (maksymalna moc jednej wtyczki to 100 kW), jedno złącze CHAdeMO 50 kW i dwa złącza Type 2 oferujące 11 kW. Ponadto kolejne cztery wtyczki CCS, które łącznie zapewnią 200 kW oraz dwie wtyczki Type 2 czekają na uruchomienie.

Ładowarka Powerdot pod Biedronką (źródło: Biedronka)

Jeśli chodzi o Galerię Kazimierz, to mamy sześć stanowisk z trzema złączami CCS o łącznej mocy 150 kW (maksymalna moc jednej wtyczki to 100 kW), jedno złącze CHAdeMO o mocy 50 kW i cztery złącza Type 2 o mocy 11 kW każde. Owszem, nie są to naprawdę duże wartości, tak samo jak w przypadku pierwszej galerii, ale przypominam, że samochód będziemy ładować podczas zakupów, więc wysoka moc nie jest potrzebna.

Ekoen udostępnił nową aplikacją

Miłośnicy elektromobilności prawdopodobnie dobrze znają też operatora Ekoen. W końcu to właśnie on oferuje rozbudowane punkty ładowania, które często składają się z ładowarek o mocach do 350 kW i dodatkowo w wybranych lokalizacjach dostajemy niewielkie miejsce do odpoczynku. Pochwalę się, że to właśnie na ładowarkach tej firmy udało się ustanowić mój osobisty rekord ładowania – imponujące 324 kW w odświeżonym Porsche Taycan.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Nowa aplikacja Ekoen Driver obecnie oferuje podstawowe funkcje: uruchamianie sesji ładowania, pobieranie płatności, raporty po zakończeniu ładowania, a także możliwość sprawdzenia dostępności i cen na poszczególnych ładowarkach. Natomiast w planach jest wprowadzenie możliwości przypisania karty RFID oraz modułu Portfel Kierowcy, dzięki któremu będzie można korzystać ze specjalnych promocji i benefitów.

Co ciekawe, mamy do czynienia z aplikacją PWA. Jak najbardziej można z niej korzystać na urządzeniach z iOS i Androidem. Znajdziecie ją pod adresem ev.ekoen.pl.