VeloBank pomoże Ci założyć firmę bez wstawania z kanapy

Jeśli masz pomysł na otwarcie firmy, to mam dobrą wiadomość. VeloBank umożliwi teraz klientom jednoczesne zarejestrowanie działalności oraz otwarcie rachunku firmowego. To wszystko bez konieczności wychodzenia z domu – za pośrednictwem bankowości internetowej. Wszyscy, którzy się na to zdecydują mają szansę zgarnąć sporo bonusów.

Załóż firmę i konto bez wychodzenia z domu

Bank powołuje się na dane, według których mikroprzedsiębiorcy generują około 30% polskiego PKB. Codziennie w Polsce swoją działalność rozpoczyna około 1000 nowych firm. Każdy, kto chce otworzyć biznes musi poradzić sobie z licznymi procedurami i przepisami związanymi z prowadzeniem własnej działalności. VeloBank oferuje wygodne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zrealizować swoje marzenia o własnej firmie.

VeloBank wprowadził nową funkcjonalność, która umożliwia szybkie i wygodne założenie własnej firmy oraz otwarcie rachunku bankowego VeloKonto Firma. Proces ten składa się z czterech prostych kroków: odpowiedniego przygotowania do wypełnienia wniosku rejestracyjnego, zalogowania się do systemu VeloBanku, wypełnienia formularza oraz jego podpisania za pomocą profilu zaufanego.

W ciągu dwóch dni roboczych od złożenia wniosku, na adres e-mail nowo zarejestrowanego przedsiębiorcy powinno zostać wysłane potwierdzenie rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej oraz umowa rachunku bankowego VeloKonto Firma. Karta do konta zostanie wysłana pocztą na podany adres. To wszystko możliwe jest do wykonania bez wstawania z kanapy, ale warto zaznaczyć, że już wcześniej takie rozwiązanie wprowadził m.in. Alior Bank.

W VeloBank możesz zgarnąć bonusy

Oprócz prostoty w założeniu firmy, VeloBank oferuje przedsiębiorcom atrakcyjny system bonusów. Osoby, które do 31 maja bieżącego roku otworzą rachunek i zapewnią systematyczne wpływy przez 6 miesięcy, mogą otrzymać nawet 1000 złotych. Aby skorzystać z tej oferty, należy utrzymać saldo konta na poziomie co najmniej 3000 złotych oraz wykonać co miesiąc przynajmniej jeden przelew do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.