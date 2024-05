iPady wreszcie z menu kondycji baterii. Jednak Apple należy się nagana

Mam dobrą i złą wiadomość. iPady wreszcie otrzymały zestaw dodatkowych opcji związanych z akumulatorem. Niestety, skorzystają z niego tylko nieliczni użytkownicy.

Menu kondycji baterii trafia na iPady

Funkcja jest dobrze znana z iPhone’ów. Po wejściu do opcji związanych z akumulatorem mamy dostęp do menu „Kondycja i ładowanie baterii”. Pozwala ono poznać maksymalną pojemność akumulatora w porównaniu do stanu, gdy był on nowy, a także możemy aktywować funkcję zoptymalizowanego ładowania, aby wydłużyć żywotność akumulatora. Dodatkowo w najnowszych iPhone’ach 15 pojawia się informacja o liczbie cykli ładowania.

Z niezrozumiałych powodów, wynikających najpewniej z dość nietypowej polityki Apple, funkcja nie była dotychczas dostępna na iPadach. Co ciekawe, wcześniej trafiła nawet do MacBooków. Wreszcie, po latach oczekiwania, zespół Tima Cooka zdecydował się wprowadzić omawianą funkcję także na pokład tabletów, ale zrobił to w brzydkim stylu.

Nowe menu, które pozwala poznać kondycję akumulatora wraz z liczbą cykli, a także ustawić limit ładowania do 80%, dostępne jest tylko w przypadku najnowszego iPada Air i Pro. Oznacza to, że wyłącznie właściciele tych tabletów z Cupertino mogą mieć dostęp do dość podstawowych danych o akumulatorze.

(źródło: The Verge)

Co ze starszymi tabletami?

Niedawno, wraz z iOS 17.5, został udostępniony iPadOS 17.5. Jeśli liczycie, że ostatnia aktualizacja wprowadziła podobne menu na starszych iPadach, to muszę Was rozczarować. Jak już wspomniałem, funkcja jest zarezerwowana tylko dla tegorocznych przedstawicieli linii Air i Pro.

Polityka Apple w tej kwestii jest naprawdę słaba. Tym bardziej, że raczej nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozwiązanie zawitało też na starsze tablety. Z pewnością byłoby one pomocne dla wielu użytkowników, chociażby ułatwiając proces dbania i ewentualnej wymiany akumulatora na nowy.

Byłoby naprawdę miło, gdyby funkcja pojawiła się nawet w jednej z przyszłych aktualizacji systemu operacyjnego. Obawiam się, że jednak taki scenariusz nie zostanie zrealizowany. Chcesz mieć podstawowe opcje i informacje związane z akumulatorem? Musisz kupić nowy, kosztujący całkiem sporo tablet.

Cała sytuacja pozostawia duży niesmak, ale Apple zdążyło nas już przyzwyczaić do podobnych, niezrozumiałych decyzji. Cieszy fakt, że tablety mają długie wsparcie, ale nie jest to jednak wsparcie idealne, skoro niektóre funkcje są ograniczane do najnowszych urządzeń.