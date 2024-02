Wszystkie rachunki w jednym miejscu. Nowa propozycja VeloBanku

Internet, abonament komórkowy, prąd, gaz, ubezpieczenie… Można by było długo wymieniać rachunki, które co miesiąc musimy opłacać. Już z powodu ich sporej liczby, możliwe jest jakieś przeoczenie i nieopłacenie któregoś z nich. Opłacanie faktur byłoby zdecydowanie łatwiejsze, gdyby wszystkie były dostępne w jednym miejscu. Takie rozwiązanie swoim klientom proponuje właśnie VeloBank. O co dokładnie chodzi?

Ponad połowa Polaków zapomina o rachunkach

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym w 2022 roku przez Blue Media aż 55% ankietowanych przyznało, że zdarza się im zapomnieć o konieczności terminowego opłacenia rachunków za codzienne usługi. Powodem takich opóźnień w większości przypadków nie są problemy finansowe. Aż 81% płacących swoje zobowiązania po terminie przyznało, że po prostu o nich zapomniało. VeloBank zapowiedział wprowadzenie usługi Moje rachunki, która pomoże wszystkich zapominalskim.

Troska o wygodę i czas naszych klientów wpisane są w DNA marki. W Świecie Bardziej Velo nawet zajmujące czas i raczej mało lubiane płatności za rachunki są wyjątkowo proste i szybkie. Elektroniczne faktury importowane do usługi Moje rachunki w bankowości VeloBanku to rozwiązanie, które pozwala na pełną kontrolę nad wydatkami i oszczędność czasu, jaki każdego miesiąca poświęcamy na rozliczanie domowych finansów. Marta Dałkiewicz, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w VeloBanku

Jak działa nowa usługa VeloBanku?

Nowa funkcja stworzona we współpracy z BillTech Group dostępna jest dla klientów VeloBanku zarówno za pośrednictwem aplikacji mobilnej, jak i bankowości internetowej.

źródło: VeloBank

Po aktywacji usługi Moje rachunki użytkownik wybiera dostawców, których faktury mają znaleźć się w jego aplikacji bankowej. Klienci banku mogą wybierać spośród prawie 1500 partnerów.

Rachunki przechowywane w nowej usłudze podzielone są na trzy kategorie: bieżące, przyszłe (z terminem opłacenia powyżej 30 dni) oraz opłacone. Warto dodać, że w procesie dodawania dostawców faktur konieczne jest podanie danych logowania w ich serwisach.

Rachunki od wybranych przez klienta firm będą automatycznie pojawiać się w sekcji Moje rachunki. Pozwala to nie tylko oszczędzić czas, ale także wygodnie opłacić faktury pojedynczo lub zbiorczo.