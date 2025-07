Vectra na nowo zachęca do TV w subskrypcji

Vectra rozwija subskrypcyjną usługę TV Smart. Zwiększa liczbę dostępnych kanałów do 119 i wprowadza odświeżony interfejs, dzięki któremu docieranie do nich i ich oglądanie ma być większą przyjemnością niż dotychczas.

Odświeżona oferta TV Smart – Vectra dorzuca 7 kanałów

Na początku czerwca Vectra podpisała umowę o współpracy z grupą TVN Warner Bros. Discovery. Dzięki temu odświeżona oferta TV Smart to między innymi siedem nowych kanałów. Trzy z nich – Metro, TTV i TVN 7 – dostępne są dla wszystkich użytkowników i umożliwiają cofnięcie programu do dwóch dni wstecz. Pozostałe cztery – TVN Fabuła, TVN Style, TVN Turbo i HGTV – są zarezerwowane dla abonentów pakietów Standard i Max, a do tego pozwalają cofać się nawet o tydzień.

Poza funkcją CatchUp (czyli właśnie cofaniem) poszczególne kanały obsługują również StartOver (a więc oglądanie rozpoczętego już programu od początku) czy NPVR (to po prostu nagrywanie programów i zapisywanie ich na dysku w chmurze do późniejszego obejrzenia).

Przypomnę, że obecnie platforma TV Smart daje do wyboru trzy pakiety:

Start za 9,99 złotych miesięcznie z 42 kanałami,

Standard za 29,99 złotych miesięcznie z 76 kanałami (w tym Eurosport, Comedy Cental, Disney Channel, TLC czy National Geographic),

Max za 39,99 złotych miesięcznie ze 119 kanałami (w tym AXN, FX, Cartoon Network, Animal Planet czy MTV).

W każdym przypadku można liczyć na dostęp do serwisu z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz wielu platform Smart TV (w tym Android TV, LG webOS czy Samsung Smart Hub). Nie trzeba też podpisywać żadnej długoterminowej umowy, a dodatkowo pakiet Max jest teraz dostępny w promocji, w ramach której pierwszy miesiąc jest zupełnie za darmo.

TV Smart (źródło: Vectra)

Zmienił się także wygląd serwisu

Wraz z dodaniem nowych kanałów serwis TV Smart doczekał się odświeżonego interfejsu. Nowe menu, czytelniejszy font, ujednolicona kolorystyka czy pełna responsywność to zmiany, na jakie zdecydowała się Vectra. Dzięki temu całość ma nie tylko lepiej wyglądać, ale też zapewniać bardziej intuicyjną nawigację.

TV Smart (źródło: Vectra)

W kontekście funkcjonalności warto również wspomnieć o dodaniu możliwości logowania się do serwisu za pośrednictwem konta społecznościowego (m.in. poprzez konto w serwisie Facebook).