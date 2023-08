Homeworld: Deserts of Kharak dostępne za darmo w Epic Games

Mało Wam klimatów sci-fi, po Homeworld Remastered Collection udostępnionym za darmo w Epic Games Store? Platforma zaprasza na dokładkę w postaci świetnej gry strategicznej osadzonej w tym samym uniwersum.

Pustynia Kharak wita

Po ciepło przyjętych remasterach oryginalnego Homeworlda w 2015 roku właściciel praw do serii, Gearbox Software uznał, że nadszedł najwyższy czas, aby wydać prequel opowiadający historię Kushan 106 lat przed początkiem „jedynki”.

Zadanie zostało powierzone Blackbird Interactive, zespołowi składającemu się z osób, które wcześniej pracowały nad kultową serią kosmicznych RTS-ów. Ekipa przemianowała opracowywane wtedy Hardware: Shipbreakers na Homeworld: Deserts of Kharak i z pomocą Gearboxa doprowadzono do wydania tytułu w styczniu 2016 roku.

Okazało się, że zamienienie kosmicznych potyczek na rozgrywkę bardziej „lądową” nie spotkało się z dezaprobatą fanów – wręcz przeciwnie. Gra została bardzo pozytywnie oceniona przez graczy i branżowych recenzentów. Wśród plusów wymienia się m.in. świetną historię oraz kampanię dobrze skrojoną zarówno pod weteranów jak i początkujących.

Homeworld: Deserts of Kharak (Źródło: BlackBird Interactive)

Oczywiście nie samymi potyczkami dla pojedynczego gracza strategie stoją. Tytuł oferuje rozbudowany tryb wieloosobowy umożliwiając zabawę multiplayer w kilku zróżnicowanych trybach, w tym opcję rozgrywek rankingowych.

Choć trzon strategiczny ciężko byłoby uznać za rewolucyjny, to postawienie na wysoką jakość od dawna sprawdzonych mechanizmów i zatrudnienie do opracowania ścieżki dźwiękowej autora muzyki do Homeworld 1 i 2, Paula Ruskaya, wystarczyło, żeby gra skończyła ostatecznie z wynikiem 79/100 na Metacriticu.

Kolejny Homeworld za darmo

Co ciekawe, Blackbird Interactive 17 sierpnia pozwoliło sobie na wydanie aktualizacji opatrzonej numerem 1.4. Dzięki niej, pojawiła się opcja crossplayu pomiędzy właścicielami gry na Steama oraz tymi, którzy posiadają tytuł w bibliotece Epic Games Store. To świetny ruch ze strony ekipy, trzeba przyznać.

Jeżeli chcecie sami przekonać się, co mają do zaoferowania piaski Kharak, macie czas na przypisanie tytułu za darmo do swojego kontra na platformie Epic Games do 31 sierpnia do godziny 17:00.

Biorąc pod uwagę pustynne klimaty, niewykluczone, że Homeworld: Deserts of Kharak będzie również idealnym tytułem na otarcie łez po tym, jak Warner Bros Pictures postanowiło przesunąć premierę drugiej części Diuny na 15 marca 2024 roku. Kto wie, może gra studia Blackbird przywoła jakieś miłe wspomnienia wśród tych „dziadków”, którzy ogrywali Dune II: Battle for Arrakis – RTS-a wydanego w 1992 roku przez Westwood Studios, ekipę najbardziej kojarzoną od 1995 roku z nieco już zapomnianej serii strategii Command & Conquer.