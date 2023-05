Nagrywasz programy TV? Vectra ma coś specjalnie dla Ciebie

Vectra wprowadza do swojej oferty nowy dekoder TV Smart 4K BOX PVR. Jeśli należysz do osób, które chętnie nagrywają programy telewizyjne, żeby obejrzeć je później, to jest to sprzęt stworzony dla Ciebie. Co dokładnie oferuje dekoder i ile trzeba za niego zapłacić?

Nowy dekoder Vectra to gratka dla nagrywających

Vectra chwali się, że nowy dekoder jest wręcz stworzony do nagrywania, oraz że dzięki swoim „zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym” sprosta wymaganiom nawet wymagających użytkowników. Przyjrzyjmy się więc bliżej temu, co klientom może zaoferować TV Smart 4K BOX PVR.

Zacznijmy od tego, co firma wysuwa na pierwszy plan, podczas prezentacji tego urządzenia, czyli funkcji nagrywania. Dekoder jest wyposażony we wbudowany dysk twardy o pojemności 1 TB, co ma pozwolić na nagranie ponad 200 godzin programów telewizyjnych w jakości HD. Ponadto użytkownik ma możliwość zapisania do pięciu programów w chmurze. Sprzęt jest w stanie nie tylko bez przeszkód rejestrować treści na każdym kanale, ale również może nagrywać dwa programy jednocześnie i zapisywać je na dysku twardym.

Wszystkimi zapisanymi programami można zarządzać bezpośrednio z poziomu menu urządzenia, a nagraniami w chmurze za pomocą aplikacji TV Smart Go, która dostępna jest zarówno na systemy Android i iOS, a także telewizory działające w oparciu o Android TV.

Na tym właśnie systemie pracuje TV Smart 4K BOX PVR. Dzięki temu, jego użytkownicy mogą pobierać rozmaite aplikacje, m.in. gry dostępne w serwisie Blacknut, oglądać programy emitowane w przeszłości, dzięki Catch-up TV lub jeszcze trwające programy od początku, dzięki Restart TV. Oczywiście klienci mają także z poziomu dekodera bezpośredni dostęp do platform streamingowych takich jak Netflix, Amazon Prime, Viaplay, HBO Max, TIDAL, Player i wielu innych.

dekoder TV Smart 4K BOX PVR (źródło: Vectra)

Dekoder jest wyposażony w złącze, które umożliwia odbiór cyfrowej telewizji kablowej oraz klasyczne złącze antenowe mogące posłużyć do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2.

Urządzenie umożliwia podłączenie zewnętrznych urządzeń, takich jak np. dodatkowe kontrolery, czy soundbar dzięki zastosowaniu modułu Bluetooth 5.0. Na pokładzie znalazło się również oczywiście Wi-Fi, jednak internet można do dekodera podłączyć także za pomocą kabla Ethernet.

Ile trzeba za to zapłacić?

W swoim komunikacie Vectra informuje, że nowy dekoder TV Smart 4K BOX PVR jest już dostępny w ramach każdej oferty łączącej Internet i telewizję. Otrzymają go klienci, którzy zdecydują się na przykład na wybór internetu o prędkości do. 450 Mb/s oraz pakietu telewizyjnego „Złoty” obejmującego 139 kanałów telewizyjnych w cenie 99,99 złotych miesięcznie.

Jeśli potrzebujecie nieco szybszego internetu, to za ofertę do 600 Mb/s wraz z 177 kanałami telewizyjnymi zapłacicie już 119,99 złotych miesięcznie. Warto dodać, że w obu tych ofertach obowiązuje 2-letni okres trwania umowy oraz opłata aktywacyjna w wysokości 69,99 złotych.

Vectra dodaje, że TV Smart 4K BOX PVR nie jest dostępny jedynie dla nowych klientów. Obecni abonenci również mają możliwość wymiany posiadanego dekodera na nowe urządzenie.