Jakich aplikacji warto używać na telewizorze?

Telewizory już od dawna nie służą jedynie do oglądania kanałów satelitarnych, a coraz częściej do korzystania z zainstalowanych na nich aplikacji. Nudzi Cię obecna telewizja? Nic straconego – możesz skorzystać z Disney’a lub HBO Max. Chcesz obejrzeć wydarzenie sportowe? Sprawdź apki Canal+ Online lub TVP Sport. Odpowiedzmy zatem na pytanie: z jakich programów warto korzystać?

Coraz częściej wykorzystujemy telewizory do innych celów, niż oglądanie kanałów satelitarnych. Można na nich obejrzeć propozycje serwisów streamingowych, wydarzenia sportowe, koncerty, a nawet pograć w gry poprzez bawienie się w chmurze i nie trzeba do tego osobno podłączać komputera lub konsoli. Dzisiaj przyjrzymy się temu, z jakich aplikacji warto korzystać na TV.

Trochę rozrywki, czyli Disney+, HBO Max, Twitch

Zaczniemy od klasycznych rzeczy, jak aplikacje znanych platform streamingowych. Praktycznie każda z nich ma swoją dedykowaną telewizorom aplikację. W tym gronie znajdują się oczywiście Disney+, HBO Max, Netflix, a nawet Amazon Prime Video.

Nie można jednak zapomnieć o tym, co trafia w gusta głównie młodszej widowni, czyli YouTube oraz Twitch. Osobiście korzystam z praktycznie każdej z tych aplikacji i najlepiej wypadają Disney+ oraz YouTube. Komfort korzystania z nich jest niesamowicie wysoki, a do tego działają płynnie. Nieco gorzej pod tym kątem wypada Netflix i Amazon, a najgorszy jest Twitch.

Disney+ pozwoli nam obejrzeć większość seriali oraz filmów wypuszczonych przez lata przez tę korporację. Na swoim TV będziesz mógł więc odpalić takie klasyki jak “Armagedon”, “Szklana Pułapka” czy “Gdzie jest Nemo”?. Do tego dochodzą także obecne, świetne seriale pokroju “Mandalorianina” czy “Obi-Wan Kenobi”. Koszt subskrypcji to 28,99 złotych miesięcznie.

Jakie TV obsługują aplikację Disney+? Są to m.in.: telewizory LG, Samsunga, Panasonic i Hisense. W przypadku LG i Samsunga chodzi o urządzenia wydane na rynku w 2016 roku lub później, a Panasonic oraz Hisene w 2017 roku lub później. Z Disney+ skorzystać można także na innych urządzeniach z Android TV 5.0 lub jego nowszej wersji. Tyczy się to także Chromecast z Google TV, Xiami Mi Box, Amazon Fire TV oraz NVIDIA Shield.

W przypadku HBO Max także możemy obejrzeć całą gamę kultowych seriali. W tym gronie znajdzie się oczywiście miejsce dla “Gry o Tron”, “Rodziny Soprano” czy “Kompanii Braci”. Odpalić można także nieco nowsze produkcje, jak “Ród Smoka” lub “The Last of Us”. Miesięczna cena w tym wypadku jest bliska tej z Disney+, ponieważ przyjdzie nam zapłacić jedynie 29,99 złotych!

HBO Max jest dostępne na:

Android TV (7.0 oraz nowsze),

tvOS (Apple TV 4K lub Apple TV HD),

LG Web OS (3.5 oraz nowsze),

ChromeCast.

Amazon Prime Video nie jest może zbyt popularną usługą w naszym kraju, ale mocno nadrabia jakością produkcji względem np. takiego Netfliksa, który w ostatnim czasie bardzo mocno obniżył loty. Prime kupiło mnie przede wszystkim świetnym serialem “Tom Clancy’s Jack Ryan” i co jakiś czas wracam przejrzeć ofertę i wybrać jakiś film na wieczór. Koszt to jedyne 49 złotych na rok, więc wypada to o wiele lepiej niż u konkurencji.

Nowe telewizory Sony mają preinstalowaną aplikację Amazonu, ale możesz z niej korzystać także na urządzeniach innych marek. Trzeba jednak podkreślić, że wybrane funkcje mogą być dostępne tylko na konkretnych modelach. Amazon na swojej stronie w gronie wspieranych producentów, oprócz Sony, wymienia jeszcze m.in.: Panasonica, LG i Philipsa.

A może Player lub Polsat Box Go?

Niewątpliwie warto wspomnieć także o Playerze. W aplikacji tej platformy znajdziesz materiały TVN, takie jak np. „Chyłka” czy też „Ciemno, prawie noc”. Najtańsza opcja z reklamami kosztuje 10 złotych, a wersja bez reklam 20 złotych miesięcznie. Program możesz pobrać na TV z systemem Tizen, WebOS w wersji 3.0 lub nowszej oraz na Android TV w wersji 1.3 lub nowszej. Możesz także korzystać z przystawek Apple TV, Fire TV stick bądź Chromecast 2+.

Alternatywą dla Playera jest Polsat Box Go, gdzie znajdują się seriale i programy Polsatu. Warto także nadmienić, że to właśnie na tej platformie obejrzysz spotkania Ligi Mistrzów, do których Polsat posiada prawa. Miesięczne ceny abonamentu zaczynają się od 30 złotych, a za sportowy trzeba zapłacić 40 złotych.

Aplikację Polsat Box Go odpalisz na urządzeniach z systemem Android TV, Apple TV, Samsung Smart TV (modele, które pojawiły się na rynku od 2017 roku) oraz telewizorach LG Smart TV (roczniki od 2018 roku).

Sport w TV? Proszę bardzo

Jesteś fanem sportu, ale nie masz kablówki? Tutaj z pomocą przychodzi szereg platform, które mają swoje aplikacje dostępne na Android TV. Fani sportowych wydarzeń najczęściej korzystają z Canal+ Online, które ma świetną opcję połączenia Canal+ Sport i Eleven Sports, a także z TVP Sport oraz Viaplay.

W Canal+ Sport ostatnio najczęściej oglądam zmagania z La Liga. Z racji tego, że hiszpańska liga podzieliła prawa między Canal+ a Eleven, zdecydowałem się na wykupienie łączonego abonamentu.

Sama aplikacja Canal+ na TV zasługuje na pochwałę, ponieważ działa o wiele lepiej niż przeglądarkowa wersja, która ma całą masę błędów. Do tego jest przystępna cenowo, ponieważ kosztuje to 60 złotych miesięcznie za łączony pakiet.

Canal+ Online odpalisz na:

Samsung SMART TV (dotyczy telewizorów z oprogramowaniem Tizen 4.0 lub nowszych),

telewizory LG z systemem WebOS (z 2018 roku i nowszych, WebOS 4.0 i nowsze),

Android TV,

Apple TV 4,

Airplay,

Chromecast,

Fire TV.

TVP Sport, podobnie jak YouTube oraz Twitch, zadbało o bardzo szeroki dostęp do swojej aplikacji. Dzięki temu możemy skorzystać z niej na prawie każdym urządzeniu. Wystarczy wejść w swój Sklep Play (dla odbiorników z Android TV), Apps (dla systemu Tizen) lub LG Content Store (dla WebOS) i znaleźć program TVP Sport, a następnie pobrać go. Jeżeli nie masz telewizji, to dzięki temu już nigdy nie przegapisz meczu reprezentacji Polski!

Na koniec zostawiłem kochany przez nas wszystkich Viaplay! W pewnym momencie platforma częściej nie działała niż działała, szczególnie przy dużych wydarzeniach sportowych, ale ostatnio jest już o wiele lepiej. Obsługa aplikacji na telewizory to akurat czysta przyjemność i jeżeli planujesz seans jakiegoś serialu z oferty Viaplay lub meczu Premier League, zachęcam do odpalenia na dużym ekranie!

Wymagania sprzętowe to:

Android 7.0 lub nowszy,

Google TV,

nVidia Shield (modele z 2017 r. lub nowsze),

Chromecast With Google TV (4K/HD),

WebOS TV 1 lub nowszy,

Tizen 2.4 lub nowszy.

Nie masz swojego TV?

Jeżeli nie masz jeszcze swojego TV, a chciałbyś korzystać z takich aplikacji i oglądać ulubione seriale, filmy lub wydarzenia sportowe, sprawdź ofertę nowych telewizorów. Ja już kilka miesięcy temu przesiadłem się z komputera na TV i nie mam zamiaru wracać. Szczególnie że widać, iż te programy są ciągle rozwijane przez deweloperów.

Materiał powstał na zlecenie RTV Euro AGD i zawiera lokowanie dostępnych w ofercie sklepu telewizorów