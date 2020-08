Kolejna obsuwa. W Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 nie zagramy w tym roku

Przesunięcia premier gier od zawsze były zmorą graczy. Odnoszę jednak wrażenie, że w 2020 roku zmiany dat premier są wyjątkowo częste i dosięgły praktycznie każdy duży tytuł. Lista obsuw w tym roku jest naprawdę długa: The Last of Us Part II (i to nie tylko raz…), Mafia: Edycja Ostateczna, Cyberpunk 2077, a teraz niestety także Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Premiera Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 dopiero w 2021

To nie pierwsze przesunięcie premiery Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Gra studia Hardsuit Labs początkowo miała zadebiutować już na początku 2020 roku, jednak doszło do przełożenia daty premiery na dalszą część bieżącego roku. Nie podano wtedy dokładnej daty. Niestety, podobnie jest też i teraz.

Today we have an important announcement in regards to the release date of Bloodlines 2. 🦇 pic.twitter.com/M3xR5qOOpN — Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) August 11, 2020

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 oficjalnie przeskoczyło w kalendarzu premier z 2020 roku na 2021 – bez podania chociażby dokładnego miesiąca czy kwartału, w którym spodziewać się możemy debiutu gry. Dla nikogo chyba zaskoczeniem nie będzie, że powodem przesunięcia premiery z 2020 na 2021 rok jest chęć dopracowania produkcji przez twórców i dostarczenie w ręce graczy możliwie jak najlepszej gry.

Bloodlines 2 to bardzo długo wyczekiwana kontynuacja kultowego już Vampire: The Masquerade – Bloodlines z 2004 roku. „Dwójka” ma być rozbudowanym pierwszoosobowym RPG, w którym nasze relacje z innymi postaciami będą miały kluczowy wpływ na całą grę. Ciekawym aspektem ma być również skomplikowany otwarty świat, a także rozbudowany system walki.

W wersji PC potwierdzono już wsparcie dla nowoczesnych technologii graficznych, takich ray tracing czy DLSS. Jedno jest pewne — jest na co czekać.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 zadebiutuje w 2021 roku na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X.

Polecamy również: