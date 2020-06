Ray tracing i DLSS 2.0 – przełomowe technologie w gamingu

Co łączy grę Cyberpunk 2077 z Watch Dogs: Legion, poza tym, że są jednymi z najbardziej wyczekiwanych tytułów bieżącego roku? Dodajmy do nich Control i Minecraft RTX i rozwiązanie mojej zagadki powoli staje się jasne: ray tracing, którego możliwościami możemy się cieszyć korzystając między innymi z karty graficznej MSI GeForce 2060 Super Gaming X.

Kupno karty GeForce 2060 to aktualnie najtańszy sposób, by rozpocząć przygodę z pełnoprawnym ray tracingiem (efekty można zobaczyć również na kartach GTX, ale bez dedykowanych rdzeni trudno tutaj o zadowalającą płynność). W przypadku wersji Super Gaming X dostajemy dodatkowo lepsze chłodzenie i wyższe możliwości podkręcania, w efekcie czego możemy liczyć na bardzo dobrą wydajność w zaawansowanych tytułach. Sprawdźmy, co otrzymujemy, decydując się na ten model.

Ray Tracing wnosi gry na wyższy poziom

Podczas gdy wydawało mi się, że nowoczesne gry są maksymalnie zaawansowane pod względem graficznym, NVIDIA zaskoczyła mnie wprowadzeniem ray tracingu. Pamiętam, że gdy pierwszy raz zobaczyłam cieniowania i odbicia światła realizowane w czasie rzeczywistym, byłam zdumiona. Rozproszone oświetlenie, cienie czy odbicia światła w kałużach – to wszystko urzeczywistnia rozgrywkę i wpływa na jeszcze lepszy odbiór gier.

Wystarczy szybki rzut oka na tę samą grę odpaloną z ray tracingiem i bez niego, by dostrzec różnicę. Poniżej doskonały przykład z gry Call of Duty: Modern Warfare:

Przykładem bardzo popularnej gry wykorzystującej ray tracing jest… Minecraft, konkretnie w edycji Minecraft RTX. Tytuł ten pierwotnie powstał 11 lat temu jako mała gra studia Mojang, które wręcz wrzuciło nas w świat sześcianów. Z biegiem lat gra została wykupiona przez Microsoft i mocno doinwestowana.

W chwili obecnej ta, wydawać by się mogło, mało zaawansowana graficznie produkcja, oferuje właśnie ray tracing, czyli jedną z najbardziej rozwiniętych funkcji graficznych, w postaci refleksów, odbić w oknach, cieni czy śledzenia promieni.

Warto pamiętać, że minimalne wymagania techniczne dla Minecraft RTX to:

NVIDIA GeForce RTX 2060,

procesor Intel Core i5-4960,

8 GB RAM.

NVIDIA DLSS 2.0 – sztuczna inteligencja wchodzi do gry

W związku z rosnącymi wymaganiami minimalnymi najnowszych gier, by umożliwić cieszenie się rozgrywką na najwyższym poziomie bez konieczności zmiany podzespołów w naszych komputerach na coraz to nowsze, NVIDIA zaprzęgła do pracy sztuczną inteligencję.

Tak powstał NVIDIA Deep Learning Super Sampling, którego zadaniem jest podnoszenie rozdzielczości obrazu i zwiększenie jego płynności. Możliwości te znajdziemy jedynie w kartach z rodziny NVIDIA RTX, w tym w opisywanym dziś modelu MSI GeForce 2060 Super Gaming X.

Rzućcie okiem na MechWarrior 5: Mercenaries:

Co ciekawe, DLSS 2.0 oferuje również wspomniany wcześniej Minecraft RTX, w którym sztuczna inteligencja pozwala zwiększyć osiąganą liczbę klatek na sekundę oraz szybciej wczytywać tekstury.

A to jeszcze nie wszystko. Warto bowiem dodać, że kilka dni temu wszedł update do systemu Windows 10, wprowadzający DirectX 12 Ultimate. Dzięki temu karta jest w pełni zgodna z tym standardem, co oznacza, że w przyszłości nie powinno być problemu z odpalaniem gier wykorzystujących najnowsze technologie.

MSI GeForce 2060 Super Gaming X – coś więcej?

Zarówno ray tracing, jak i DLSS 2.0, oferuje MSI GeForce 2060 Super Gaming X – karta z najnowszą architekturą Turing, zorientowaną na graczy i twórców. Można powiedzieć, że jest to karta dla osób oczekujących więcej niż oferują standardowe 2060-tki, jednocześnie nie mogących sobie – przez wzgląd na ograniczenia budżetowe – pozwolić na 2070 czy 2080. Z całą pewnością stanowi dla nich solidną alternatywę – zwłaszcza, że karta ta oferuje solidne możliwości podkręcenia zegarów.

Warto zauważyć, że firma MSI stawia na wydajność, dlatego do swoich kart niereferencyjnych tworzy specjalne układy chłodzenia, które zapewniają lepszą wymianę cieplną przy seryjnie przetaktowanych już kartach. Dobrym przykładem jest właśnie wyżej wymieniona GeForce 2060 Super Gaming X.

Charakteryzuje się czarno-szarym wykończeniem, w którym w oczy rzucają się dość charakterne, agresywne wręcz wentylatory TORX FAN 3.0, zapewniające odpowiednio wysoką wydajność chłodzenia. Dodatkowo, zastosowana technologia ZERO FROZR eliminuje hałas generowany przez wentylatory, zatrzymując ich pracę, gdy karta nie jest zbyt obciążona.

Dla miłośników RGB dobrą wiadomością będzie obecność dość dyskretnego podświetlenia wokół wentylatorów. Całością podświetlenia możemy zarządzać za pomocą programu RGB Mystic Light, dzięki czemu nasza karta może korzystać w pełni z palety 16,8 mln kolorów.

Poniżej zamieszczam pełną listę parametrów MSI GeForce 2060 Super Gaming X:

układ graficzny: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER,

rodzaj złącza: PCI-E x16 3.0,

8 GB GDDR6, 256-bit, 14000 MHz,

taktowanie rdzenia 1470 MHz (1695 MHz w trybie Boost),

rdzenie CUDA: 2176,

wyjścia: HDMI oraz 3x DisplayPort,

obsługa DirectX 12,OpenGL 4.5,

złącze zasilania 1x 8-pin,

rekomendowana moc zasilacza 550 W,

pobór mocy (TDP): 175 W,

wymiary: 248 x 128 x 52 mm,

waga: 981 g.

Wpis powstał przy współpracy z MSI