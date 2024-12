Tańszy Steam Deck OLED? Valve powtarza znaną sztuczkę

Steam Deck to świetna maszynka dla graczy. Specyficzny sposób dystrybucji (i nie tylko) sprawia jednak, że ceny urządzeń zaczynają się od 1899 złotych za odmianę LCD i ponad 2500 złotych za wariant OLED. Jak stać się posiadaczem konsoli Valve w niższej cenie?

Tańszy Steam Deck

Po raz pierwszy amerykański gigant zaproponował odnowione Steam Decki w sierpniu 2023 roku – około półtora roku po oficjalnej premierze. W zależności od wybranej konfiguracji pamięci, odnowiony i certyfikowany handheld Valve, kosztował od 380 do 620 złotych taniej.

Kolejną dobrą okazją do zakupu Steam Decka (oprócz okazjonalnych promocji) była premiera Steam Deck OLED – Valve obniżyło ceny edycji LCD, aby powoli pozbyć się z magazynów edycji z 64 i 256 GB pamięci wewnętrznej i zaproponować atrakcyjną cenę dla wariantu 512 GB LCD. Kiedyś jednak musiał przyjść czas na tańsze, odnowione konsole w opcji z ekranem OLED.

Ile kosztuje odnowiony Steam Deck OLED?

Na wdrożenie do sklepu Valve Steam Decka w wersji OLED w wariancie odnowionym czekaliśmy nieco ponad rok od premiery konsoli. Czy ceny refurbów są podobnie atrakcyjne, co w przypadku konfiguracji LCD?

Aby to potwierdzić warto przypomnieć ceny nowych handheldów – Steam Deck OLED z 512 GB miejsca na dane kosztuje 2599 złotych, natomiast opcja z dyskiem 1 TB – 3099 złotych. Certyfikowane odnowione modele kosztują natomiast, kolejno, 2079 złotych i 2479 złotych.

Ceny odnowionych Steam Decków OLED (Źródło: Valve)

Wychodzi na to, że teraz na zakupie konsoli Valve możecie zaoszczędzić 520 lub 620 złotych. Są to zatem kwoty podobne do tych, które widzieliśmy w 2023 roku w wersji LCD. Na marginesie wspomnę, że urządzenia mają dwa lata gwarancji, a w zestawie otrzymujecie przetestowaną i odnowioną ładowarkę oraz futerał ze skróconą instrukcją obsługi.

Gdybym właśnie szukał niedrogiego sposobu na pełnoprawnego handhelda, nie zastanawiałbym się dwa razy i brał odnowionego Steam Decka OLED w wariancie 512 GB. Co prawda dużymi tytułami pokroju Call of Duty Black Ops 6 zapełnicie miejsce niemalże natychmiastowo, ale zawsze pozostaje możliwość dokupienia w niedalekiej przyszłości SSD M.2 w standardzie 2230. Ceny zaczynają się od 230-240 złotych za dodatkowe 512 GB po prawie 600 złotych za rozszerzenie pamięci konsoli o 2 TB.

Ciekawe, czy jest chociaż cień szansy na używanego, białego Steam Decka OLED…