Uważaj na hulajnogi. Będzie ich więcej, bo zrobiło się ciepło

Choć kalendarzowa wiosna dopiero 21 marca, już od kilku dni panuje wiosenna pogoda. W związku z tym hulajnogi znów pójdą masowo w ruch. Wskazana jest zatem wzmożona czujność, mimo że operatorzy wypożyczalni stosują mechanizmy, które mają zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadku.

Polacy znów masowo wsiądą na hulajnogi. Bolt w tym pomoże

Hulajnogi to jeden z najpopularniejszych środków transportu wśród mieszkańców Polski, którzy zarówno chętnie je kupują na własność, jak i wypożyczają, m.in. za pośrednictwem Bolta. Przywołana firma poinformowała dziś, że wraz z rozpoczęciem sezonu wiosennego zwiększa dostępność hulajnóg.

Tutaj warto zauważyć, że w największych miastach, takich jak Kraków, Warszawa i Wrocław, hulajnogi były dostępne również w zimie, lecz w mniejszych ilościach niż w cieplejszych okresach roku. Ponadto w czasie, gdy warunki atmosferyczne stawały się „trudne”, pojazdy wyłączano wszędzie tam, gdzie stan nawierzchni nie pozwalał na bezpieczne przemieszczanie się.

W ubiegłym miesiącu, gdy mróz ściął dużą część Polski i występowały intensywne opady deszczu, Bolt decydował się na czasowe ograniczenie liczby dostępnych do wypożyczenia hulajnóg lub nawet całkowite wyłączenie pojazdów w wybranych lokalizacjach. Jak tłumaczy firma, lokalne zespoły operacyjne na bieżąco monitorują warunki drogowe oraz prognozy pogody, co umożliwia szybkie dostosowywanie dostępności pojazdów.

Nie wahamy się czasowo wyłączać hulajnóg, jeśli warunki nie pozwalają na bezpieczną jazdę.

Weronika Ners, Operations Manager w Bolt

Wraz z marcem przyszła jednak również wyższa temperatura (przynajmniej w dzień, ponieważ nocami termometry wciąż potrafią wskazać mniej niż zero stopni), która – razem z poprawą warunków na drogach – zdecydowanie sprzyja jeździe hulajnogą. Bolt wznawia pełne operacje zarówno w większych miastach, jak i mniejszych, jak Białystok, Bielsko-Biała, Częstochowa, Elbląg, Kielce, Radom, Rzeszów, Tarnów, Suwałki i Szczecin.

Bolt stara się, aby hulajnogi były bezpieczne dla użytkowników i osób postronnych

Odpowiednie warunki do jazdy to tylko jeden z elementów, które mają zapewnić bezpieczeństwo klientom. Ładniejsza pogoda sprzyja jednak również niebezpiecznym zachowaniom. Bolt deklaruje, że stara się je uniemożliwiać z wykorzystaniem systemu SafeRide.

Ma on zapobiegać korzystaniu z hulajnogi przez więcej niż jedną osobę oraz zbyt szybkiej jeździe w miejscach o dużym natężeniu ruchu lub w obszarach wrażliwych (w takich lokalizacjach stosowany jest też geofencing). Ponadto system SafeRide wraz z systemem Smart Parking 360 weryfikują poprawność parkowania – jeśli klient zaparkuje nieprawidłowo, może otrzymać powiadomienie z prośbą o zmianę położenia pojazdu.

Przy okazji warto przypomnieć, że w październiku 2025 rok polski rząd uchwalił nowelizację Kodeksu drogowego. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek jazdy w kasku na hulajnodze dla osób do 16. roku życia. Z kolei od grudnia 2025 roku klienci Bolt mogą wybrać polskiego kierowcę (lub kierowcę, który przedstawi certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1) – taryfa ta nazywa się Bolt Lokalnie.