Sylwestrowa loteria wprowadzała w błąd. Teraz Polsat zapłaci prawie 10 milionów złotych kary

Telewizyjne koncerty sylwestrowe bardzo często połączone są z SMS-owymi loteriami. Nie inaczej było w przypadku organizowanego przez telewizję Polsat w sylwestrową noc 2021 roku konkursu. UOKiK dopatrzył się w nim jednak szeregu nieprawidłowości, za które spółka została ukarana i ma pokaźną sumę do zapłaty.

Sylwesterowa loteria Polsatu – naciąganie ludzi?

Sprawa, która wzbudziła wątpliwości UOKiK dotyczy konkursu SMS, który został zorganizowany przez Telewizję Polsat, we współpracy ze spółką Teleaudio Dwa podczas sylwestrowej nocy 2021 roku. Widzowie oglądający transmisję koncertu na żywo na Polsacie 31 grudnia mieli szansę uczestniczyć w konkursie „Wygraj 100 000 zł lub auto oraz nagrody dodatkowe”.

Prezenterzy podczas trwania programu zachęcali do udziału, mówiąc: „Aby wziąć udział, wyślijcie SMS o treści SYLWESTER na numer 7370”, „Dziś do wygrania jest jeden z czterech stylowych samochodów”, „Tego wieczoru kontaktujemy się tylko ze zwycięzcami”. Podczas koncertu na ekranie wyświetlana była także specjalna belka z zachętą do wysłania wiadomości SMS.

UOKiK przeprowadził szczegółową analizę scenariusza konkursu, nagrania audycji sylwestrowej oraz treści wiadomości SMS, które konsumenci otrzymywali od organizatorów. Stwierdzono, że Telewizja Polsat i Teleaudio Dwa wprowadzały konsumentów w błąd odnośnie do zasad uczestnictwa w konkursie, kosztów z nim związanych, przebiegu konkursu oraz rodzajów nagród, które można było wygrać, ponieważ pojedynczy SMS wcale nie gwarantował udziału w losowaniu głównej wygranej.

Po wysłaniu pierwszej wiadomości tekstowej (która była jedynie zgłoszeniem do udziału w konkursie) należało odesłać odpowiedź za pomocą dwóch płatnych SMS-ów. Jeden z nich dotyczył wyboru nagrody głównej, a drugi kodu pocztowego.

Prezenterzy wprowadzali także w błąd jeśli chodzi o rozstrzygnięcie konkursu, które nie odbywało się w sylwestra. Biorący udział w zabawie otrzymywali SMS o zakwalifikowaniu się do finału loterii 4 stycznia. Dzień później organizator wysyłał kolejną wiadomość na którą należało odpowiedzieć.

UOKiK ustalił, że aby zakwalifikować się do finału i powalczyć o główną nagrodę, widz musiał wysłać cztery SMS-y, wydając łącznie 14,76 złotych, a nie jak przekonywano na antenie, jednego SMS-a za 3,69 złotych. Dodatkowo, odsyłanie do strony Telegazety podczas koncertu, gdzie znajdowała się długa lista regulaminów, nie ułatwiało zapoznania się z zasadami konkursu, a dla wielu osób mogło być to wręcz niemożliwe do zrozumienia.

Miała być wygrana, a jest 10 mln złotych kary

Przygotowując konkurs każdy organizator musi pamiętać o podstawowych zasadach uczciwości. Sylwestrowe, noworoczne quizy zachęcają konsumentów do spontanicznego udziału. Na ich popularność wpływa wiele czynników, nie bez znaczenia jest także nadzieja na łatwą wygraną w ten wyjątkowy wieczór. Jasne informacje o tym, co trzeba zrobić by wygrać, to recepta na sukces w każdym organizowanym konkursie. Zasady i ich sposób prezentowania powinny być przejrzyste i nie mogą wprowadzać w błąd, podobnie jak informacje tekstowe wysyłane do konsumentów oczekujących na wygraną. Tomasz Chróstny – Prezes UOKiK

W swoim komunikacie Urząd poinformował, że organizatorzy zostali ukarani przez Prezesa UOKiK sankcją o łącznej wysokości prawie 10 milionów złotych. Telewizja Polsat otrzymała karę w wysokości 9557918 złotych, natomiast Teleaudio Dwa zostało obciążone karą w wysokości 388269 złotych. Dodatkowo, zgodnie z decyzją, informacje o tej sprawie powinny zostać opublikowane w formie komunikatu audiowizualnego na antenie Polsatu, na stronach internetowych obu firm oraz na ich profilach w mediach społecznościowych. Decyzja ta nie jest jeszcze ostateczna, gdyż spółki mają prawo do złożenia odwołania.