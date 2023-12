Polacy boją się kupować używane smartfony

Obecnie ceny niektórych smartfonów mogą przyprawiać o zawrót głowy. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób myśli o kupnie używanego sprzętu. W ostatnich latach powstało także wiele firm, które trudni się sprzedażą odnowionych urządzeń. Okazuje się jednak, że Polacy mają sporo wątpliwości co do zakupu takich smartfonów. Powstało na ten temat także kilka mitów.

Używane smartfony budzą obawy

Zainteresowanie nabyciem używanych, a przez to automatycznie tańszych smartfonów jest w naszym kraju naprawdę spore. Jak wynika z raportu Smart Barometr, ponad połowa Polaków zastanawia się nad zakupem odnowionego sprzętu.

Odnowiony smartfon to urządzenie, które przeszło przez kompleksowy proces renowacji, dzięki czemu zyskuje nowe życie. Proces ten może obejmować różne działania, dostosowane do indywidualnych potrzeb sprzętu, takie jak naprawy, wymiana zużytych lub uszkodzonych komponentów, dokładne czyszczenie oraz dezynfekcja, a także aktualizacja oprogramowania. Po zakończeniu tego procesu, smartfon jest w pełni sprawny i gotowy do ponownego użytkowania.

Badanie przeprowadzone na zlecenie Digital Care wykazało, że 18% Polaków uważa odnowione telefony za odświeżone lub usprawnione, 12% za zrewitalizowane, a 11% uznaje je za atrakcyjne rozwiązanie. Mimo ogólnie pozytywnego odbioru, wciąż pojawiają się mity negatywnie wpływające na ten trend. Często dotyczą obaw związanych ze stanem technicznym zakupionego sprzętu, zwiększonym ryzykiem usterki, czy brakiem gwarancji.

Najczęściej spotykane mity

W odpowiedziach ankietowanych 3 mity związane z zakupem odnowionych urządzeń pojawiały się najczęściej.

Statystyki wskazują, że 50% Polaków, którzy wahają się przed zakupem odnowionych smartfonów, obawia się ukrytych wad, które mogą prowadzić do szybkich usterek. Znacząco częściej dotyczy to kobiet (51%) niż mężczyzn (38%). Jednak jak przekonuje Erenst Skowroński, ekspert Digital Care, odnowione urządzenia przechodzą przez rygorystyczny proces regeneracji, który gwarantuje, że urządzenie spełnia te same standardy, co nowe produkty, eliminując ryzyko ukrytych wad.

Drugi mit dotyczy gwarancji. Około jedna trzecia konsumentów obawia się, że takie smartfony nie są objęte gwarancją. W rzeczywistości, wiele firm oferuje nawet 24-miesięczną gwarancję, co daje klientom pewność i komfort zakupu. Wybrani dostawcy zapewniają dodatkowe wsparcie, a nawet serwis.

Z kolei 32% ankietowanych, którzy dotąd nie rozważali zakupu odnowionego smartfona, obawia się, że będzie on działał wolniej niż nowy model. Ekspert zapewnia jednak, że sprzedawane urządzenia są dokładnie testowane pod kątem wydajności, a klienci mogą uzyskać informacje o prędkości procesora, pamięci wewnętrznej i kondycji baterii.