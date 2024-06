UOKiK zdecydował: Travelist ma oddać pieniądze użytkownikom serwisu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął decyzję w sprawie serwisu Travelist, który nie dostosował swojej strony do europejskiej dyrektywy Omnibus. Na postanowieniu skorzystają użytkownicy platformy.

Postępowanie UOKiK w związku z dyrektywą Omnibus

Od 2023 roku na terenie Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa Omnibus. Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami prowadzonymi przez przedsiębiorstwa handlowe. Organem odpowiedzialnym za weryfikowanie odpowiednich wdrożeń w Polsce jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Już we wrześniu zeszłego roku UOKiK zarzucił m.in. Travelist, że firma mało precyzyjnie informuje swoich klientów o szczegółach dotyczących zamieszczanych w portalu ofert. Serwis ten pozwala na rezerwowanie noclegów, transportu, atrakcji i innego rodzaju usług. Teraz organ administracji rządowej poinformował o skutkach niedostosowania się do prawidłowego obowiązku informacyjnego.

Okazuje się, że platforma Travelist nie określała bezpośrednio oraz w widocznym dla klientów miejscu, że proponowane oferty pochodzą od przedsiębiorców. Firma wprost nie dzieliła się także informacją o sposobie podziału obowiązków dotyczących realizacji umów, zawieranych pomiędzy autorem oferty a właścicielem serwisu. Mogłoby się wydawać, że nie ma to dużego znaczenia dla samych użytkowników, jednak nic bardziej mylnego. Przez brak powyższych informacji klienci mieli utrudniony dostęp do zweryfikowania przysługujących praw, reklamacji czy innych kłopotów związanych np. z płatnością.

Jakie konsekwencje poniesie Travelist?

UOKiK podjął się kontaktu z serwisem Travelist oraz zobowiązał go do wprowadzenia zmian na stronie internetowej. Platforma miała tak dostosować witrynę, aby użytkownicy bez większych problemów, wprost ze strony głównej, mogli dotrzeć do informacji na temat przysługujących im praw. Obecnie Travelist już bezpośrednio informuje swoich klientów o pochodzeniu ofert od przedsiębiorców, będących stroną umowy, oraz, że to właśnie przedsiębiorca jest odpowiedzialny za wykonanie zobowiązania.

Poza wdrożeniem zmian platforma została też zobowiązana przez UOKiK do udzielenia bonu o wartości 50 złotych użytkownikom, którzy zgłosili reklamację dotyczącą niedopełnienia obowiązków. Osoby, które jeszcze nie przesłały swojego zgłoszenia reklamacyjnego mają na to 30 dni od momentu otrzymania indywidualnej decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postępowanie wobec serwisu Zalando oraz Booking, o którym wspominaliśmy we wrześniu 2023 roku, nadal jest rozpatrywane.