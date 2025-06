Mobilny internet 5G bez limitu u kolejnego operatora

Potrzebujesz tak dużo internetu mobilnego, że jakikolwiek limit Cię nie urządza? W takim razie nowa oferta Netii może przypaść Ci do gustu. To kolejny operator, który zdecydował się na wprowadzenie nielimitowanego pakietu danych.

Netia wprowadza nielimitowany internet 5G

Netia to kolejny operator w Polsce, który wprowadził do swojej oferty mobilny internet 5G bez limitu danych. Kosztuje 90 złotych miesięcznie i umożliwia korzystanie z łączności 5G bez obaw o to, że w którymś momencie pakiet się wyczerpie.

Jeśli zaś chodzi o prędkość takiego internetu, to teoretycznie może sięgać 1 Gb/s. Tyle oferuje bowiem sieć Plusa, a to właśnie na jego nadajnikach bazuje mobilny internet Netii. Dzięki temu też zasięg jest całkiem spory – według najnowszych danych znajduje się w nim przeszło 26 milionów mieszkańców Polski.

To nie pierwszy w Polsce mobilny internet 5G bez limitu

Tak, jak już wspomniałem, Netia nie jest pierwszym operatorem w Polsce z tego typu ofertą. Wśród dużych z nielimitowanego internetu 5G skorzystać pozwala też na przykład Plus – również za 90 złotych miesięcznie.

Orange za internet mobilny 5G do domu bez limitu GB i prędkości życzy sobie minimum 105 złotych (ale dorzuca do tego telewizję), a Play – 115 złotych. Najszerszą ofertę ma natomiast T-Mobile, który daje do dyspozycji cztery pakiety bez limitu danych – kosztują od 65 do 115 złotych miesięcznie i zawierają limit prędkości (od 30 do 300 Mb/s).

Warto też wspomnieć o ofercie Orange Flex, gdzie za 80 złotych miesięcznie otrzymujemy nielimitowany internet 5G z 4 kartami SIM lub eSIM i pełnym pakietem telefonicznym.

Mobilny internet 5G w Netii – nowa oferta na 2025 rok

Wróćmy jeszcze do Netii. Nielimitowany internet za 90 złotych stanowi bowiem tylko jedną z pięciu opcji tworzących nową ofertę operatora na 2025 rok. Jeśli wystarczy Ci mniejszy pakiet, to:

za 10 złotych możesz mieć 10 GB,

za 20 złotych możesz mieć 20 GB,

za 40 złotych możesz mieć 50 GB,

a za 60 złotych możesz mieć 600 GB.

Aby móc w pełni wykorzystać internet mobilny w domowych warunkach, należałoby też mieć router 5G, a urządzenia tego typu przeważnie nie należą do tanich. I tu dobra wiadomość, bo Netia umożliwia ich wypożyczenie – w zależności od modelu koszty mieszczą się w granicach 10-30 złotych miesięcznie.

Przykładowo: pakiet z 50 GB internetu z routerem kosztuje 50 złotych miesięcznie (zamiast 40 złotych), pakiet 600 GB – 90 złotych (zamiast 60 złotych), a pakiet bez limitu – 120 złotych (zamiast 90 złotych).

I ostatnia już uwaga – podane tutaj ceny obowiązują przy umowie zawartej na 24 miesiące. Po upływie tego czasu umowa przechodzi na czas nieokreślony, a wysokość miesięcznego abonamentu (w zależności od wariantu) rośnie o 5 lub 10 złotych. Podkreślę jednak, że u konkurencji wygląda to podobnie.