Teraz łatwiej będzie Ci kupić sprzęt Apple w iSpot

Sieć iSpot wraz z dwoma partnerami przygotowała nową usługę Upgrade+, dzięki której można nabyć urządzenia Apple na przystępnych warunkach, a do tego regularnie wymieniać je na nowsze.

Usługa Upgrade+ pozwoli kupić sprzęt Apple w iSpot na przystępnych warunkach

Usługa Upgrade+ jest efektem współpracy iSpot Poland, jedynego Apple Premium Partnera w Polsce, banku BNP Paribas oraz Fairown, który jest dostawcą platformy służącej do odkupu produktów.

W ramach programu Upgrade+ klient może nabyć smartfon iPhone, tablet iPad, smartwatch Apple Watch i komputer Mac. Po wybraniu urządzenia kierowany jest na stronę Fairown, na której musi wypełnić wniosek kredytowy – po pozytywnej ocenie zdolności kredyt przyznawany jest przez bank BNP Paribas.

W przypadku iPhone’ów, iPadów i Apple Watchy klient płaci raty przez 24 miesiące, natomiast komputerów Mac przez 36 miesięcy. Po upływie 2 lub 3 lat (w zależności od urządzenia) klient będzie mógł wymienić sprzęt na nowszy model, zatrzymać urządzenie i kontynuować spłatę rat albo zwrócić smartfon, tablet, smartwatch lub komputer.

W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na wymianę na nowszy model, będzie musiał oddać dotychczas używane urządzenie – wówczas pozostałe raty kredytu spłaci za niego Fairown.

Czy Upgrade+ w iSpot się opłaca?

W sytuacji, gdy klient zdecyduje się kupić w iSpot iPhone’a 16 128 GB i rozłożyć jego płatność na 24 raty, zapłaci w sumie 4479,12 złotych. Jeśli natomiast skorzysta z usługi Upgrade+, przez 2 lata zapłaci 3293,52 złotych, ale po 2 latach będzie musiał zwrócić smartfon (jeżeli nie zdecyduje się go zachować i spłacić pozostałą kwotę kredytu).

Cena iPhone 16 128 GB i iPhone 16 Pro 128 GB w programie Upgrade+ (źródło: iSpot)

Aktualnie iPhone 16 128 GB kosztuje 3999 złotych i w niektórych sklepach można kupić go na raty 0%, czyli bez dodatkowych kosztów. Program Upgrade+ pozwala korzystać ze smartfona taniej, więc teoretycznie można zaoszczędzić, ale w praktyce to pozorna oszczędność. Po dwóch latach klient jest bowiem prawie 3300 złotych „w plecy”, gdyż musi oddać sprzęt, podczas gdy w przypadku posiadania go na własność mógłby go sprzedać i odzyskać część wydanej kwoty.

Mimo to analogicznych programów jest coraz więcej (podobny oferuje też m.in. Plus) i najwyraźniej cieszą się one wystarczająco dużą popularnością, aby iSpot i jego partnerom opłacało się taki stworzyć. Wiąże się to również z faktem, że coraz więcej osób nie czuje już potrzeby posiadania sprzętu na własność. Ponadto nie każdy chce „użerać się” z potencjalnymi kupującymi na platformach sprzedażowych, a wygoda ma swoją cenę.

Program Upgrade+ w iSpot może być zatem atrakcyjną propozycją dla niektórych osób, ale na pewno nie dla wszystkich. Na szczęście na polskim rynku nie brakuje ofert, skierowanych do klientów o różnych potrzebach.