Netflix w Vectra – w końcu jakieś profity nie tylko dla nowych, ale i obecnych klientów

Vectra ruszyła z nową odsłoną kampanii „do końca roku”, w której nowi i obecni klienci mogą korzystać z internetu i Netflixa bez opłat przez blisko 3 miesiące.

Coś dla nowych i coś dla stałych klientów

Możliwe, że i Wy odnosicie często wrażenie, że firmy świadczące usługi telekomunikacyjne oraz dostawcy internetu potrafią konstruować bardzo korzystne promocje i oferują wspaniałe obniżki, ale głównie dla nowych klientów lub tych, którzy „przybywają” od innego usługodawcy. Klienci, którzy już podpisali umowy na czas określony są traktowani jak… no są pomijani.

Daleko mi do krytykowania tylko jednej firmy, bo jest to prawidłowość zauważalna w wielu miejscach. Bywa jednak – rzadko, ale się zdarza – że jakaś promocja dotyczy zarówno obecnych klientów, jak i nowych. Coś na ten kształt przygotowała Vectra.

Vectra wprowadza ofertę na światłowód z dostępem do serwisu Netflix z Planem Podstawowym w abonamencie. Za taką opcję można do końca grudnia nie ponosić opłat (wyłączając opłatę za wypożyczenie routera w wysokości 4,99 złotych, która towarzyszy nam zawsze). Okres zobowiązania wynosi 23 miesiące.

Do wybranych ofert, z Internetem i Netflixem, operator dodaje pakiet TV (Stalowy) z dostępem do 48 kanałów również w abonamencie za 0 złotych do końca roku. Przy wyborze internetu z najwyższymi prędkościami (900 Mb/s oraz 1,2 Gb/s) klienci otrzymają dekoder Android TV Smart 4K BOX.

Co ważne, promocja dostępna jest także dla obecnych klientów. Użytkownicy mogą „wyrównać” do nowej oferty, dokupując internet z Netflixem i korzystając z całego pakietu bez opłat do końca roku. Można też zdecydować się tylko na Netflix, ale wtedy darmowy okres wynosi 1 miesiąc.

W zależności od wybranej szybkości internetu z Netflixem, po okresie promocji (i po uwzględnieniu rabatów 15 złotych zapłacimy miesięcznie za zgody marktetingowe i e-fakturę):

97,99 złotych za Internet do 450 Mb/s,

107,99 złotych za Internet do 600 Mb/s,

117,99 złotych za Internet do 900 Mb/s,

137,99 złotych za Internet do 1,2 Gb/s.

Ważne info o opłatach

Oprócz wyżej wymienionej opłaty za wypożyczenie routera, klient ponosi jeszcze koszt aktywacji usługi. Wynosi ona 79,99 złotych, co w pewnych wypadkach może poddawać w wątpliwość sens zmiany planu. Klienci wybierający usługę przez jeden z kanałów e-commerce mogą uniknąć tak dużego wydatku – dla nich opłata aktywacyjna wyniesie 5 złotych. Różnica jest więc znaczna. Resztę szczegółów znajdziecie na stronie Vectry.