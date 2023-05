Jeśli masz wyłączoną tę opcję w telefonie, zapisane kontakty mogą po prostu zniknąć

Jeśli korzystamy z urządzenia działającego na systemie Android, musimy być świadomi zmian, które będą wpływać na sposób wyświetlania listy zgromadzonych przez nas kontaktów. Najnowsza aktualizacja aplikacji Usługi Google Play może sprawić, że niektóre zapisane przez nas numery telefonów… znikną.

Zmiany w synchronizacji kontaktów

Telefony z Androidem będą teraz inaczej traktować listę kontaktów, w zależności od tego, czy mamy włączoną synchronizację z Google, czy też nie. Może to dezorientować niektórych użytkowników, ponieważ w niektórych wypadkach poszczególne kontakty mogą po prostu znikać z telefonu – i to bez żadnego ostrzeżenia.

Najnowsza wersja Usług Google Play (v23.20) wprowadza zmianę w zachowaniu telefonu po wyłączeniu synchronizacji kontaktów z Google. Oczywiście najwygodniejszą opcją jest mieć ją cały czas włączoną, ale jeśli ktoś zdecyduje się na jej dezaktywację, może zauważyć, że jednocześnie stracił dostęp do kontaktów zapisanych na swoim koncie Google.

Do tej pory działało to tak, że nawet jeśli mieliśmy wyłączoną synchronizację, wszystkie numery telefonów i tak były widoczne na liście – o ile wcześniej „pobraliśmy” je na urządzenie. Teraz nie będzie to działać tak prosto.

Aplikacja Kontakty Google (fot. Tabletowo.pl)

Spokojnie, numery telefonu nie wyparowały

Jeśli zauważyliśmy u siebie brak niektórych kontaktów, nie trzeba panikować. Jeśli zostały one zsynchronizowane z kontem Google, a w międzyczasie wyłączyliśmy opcję synchronizacji, nadal będą dla nas dostępne. Wystarczy ponownie włączyć tę funkcję. W żadnym wypadku nie zostały one usunięte, ani nie przepadły bezpowrotnie.

Oczywiście poszczególni producenci smartfonów mogą mieć różne sposoby na synchronizację kontaktów. Logując się do usług Samsunga czy Xiaomi możemy zakładać, że nie ma opcji, byśmy stracili widoczność zapisanych numerów. Prawda jest jednak taka, że to Usługi Google Play mają „władzę” w Androidzie, więc po wyłączeniu synchronizacji kontakty mogą tak czy siak przestać być widoczne w telefonie – nawet jeśli ich listę synchronizujemy sobie z chmurami producenta sprzętu. Żeby zawsze były widoczne, musiałyby być zapisane lokalnie. Wtedy aktualizacja Usług Google ich „nie ruszy”.

Jeśli chcemy się upewnić, że mamy włączoną synchronizację kontaktów na koncie Google, wystarczy sprawdzić aktualne ustawienia. W sekcji dotyczącej kont i kopii zapasowych, powinniśmy mieć zapisane konto Google, skąd już łatwo podejrzeć, czy przełącznik „Kontakty” jest w odpowiedniej pozycji.

Nie damy się zaskoczyć Google! ;)