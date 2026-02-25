Zapomnij o korkach. Uber zapowiada powietrzne taksówki

Czy to przyszłość transportu? Możliwe, że tak, ale raczej tylko dla wybranych. Uber Air zapewni dostęp do taksówek powietrznych.

Uber stawia na powietrzne taksówki

Uber oferował już przelot helikopterem, ale tym razem mamy do czynienia z nieco innym typem pojazdu, a także sama usługa będzie się różnić. Celem jest przede wszystkim transport klientów z punktu A do B, a to wszystko z pominięciem asfaltowym dróg, przynajmniej w fazie lotu. W ramach Uber Air – co może sugerować już sama nazwa – taksówka porusza się ponad drogami, co pozwala odczuwalnie skrócić czas podróży.

Proces rezerwacji będzie przypominał zamawianie zwykłej, czterokołowej taksówki. Zadaniem użytkownika będzie wpisanie celu w aplikacji i – jeśli będzie to możliwe – Uber Air pojawi się jako jedna z opcji. Oczywiście taksówka powietrzna nie może zatrzymać się w każdym miejscu. W związku z tym, dodatkowa trasa do i z miejsca lądowania zostanie obsłużona przez przejazd w ramach Uber Black.

Należy jeszcze dodać, że usługa jest efektem współpracy Ubera z firmą Joby Aviation, która zajmuje się przede wszystkim dostarczeniem pojazdów. Co ciekawe, przeloty będą realizowane z wykorzystaniem w pełni elektrycznych taksówek powietrznych. Oferują one zasięg do 160 km, co jest wartością wystarczającą – stworzono je z myślą o transporcie miejskim.

źródło: Uber

Nie są to (jeszcze?) pojazdy w pełni autonomiczne. W każdej taksówce znajdzie się pilot. Wnętrz ma oferować zadowalającą ilość wolnej przestrzeni dla maksymalnie czterech pasażerów i bagażu. Panoramiczne okna zapewniają atrakcyjne widoki, aczkolwiek nie będzie zbyt dużo czasu na podziwianie świata z wysokości – chodzi o wspomniany już zasięg oraz prędkość, która może sięgać 320 km/h.

Na początek Dubaj

Usługa Uber Air w tym roku pojawi się w Dubaju. Patrząc na lokalizację, a także m.in. konieczność zatrudnienia pilotów, można spodziewać się, że rozwiązanie będzie przeznaczone dla bogatych klientów. Podejrzewam, że jeszcze daleka droga, aby taksówki powietrzne stały się bardziej powszechne. Natomiast zastąpienie samochodów to raczej wyjątkowo futurystyczna wizja.

Podobno w planach jest wdrożenie taksówek powietrznych w innych regionach – Nowy Jork, Los Angeles, Wielka Brytania oraz Japonia. Niewykluczone, że na realizację tych pomysłów przyjdzie nam jeszcze długo poczekać.