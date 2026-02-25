Od premiery ostatnich flagowych słuchawek Samsunga minęło już trochę czasu (a ściślej rzecz ujmując półtora roku) i producent uznał, że pora na ich odświeżenie. Podczas premiery smartfonów z serii Galaxy S26, Samsung zaprezentował też swoje najnowsze słuchawki – Galaxy Buds 4 oraz Galaxy Buds 4 Pro, zatem ponownie postawiono na jednoczesne pokazanie dwóch flagowych modeli. Zmiany widoczne są przede wszystkim z zewnątrz, choć wcale nie zabrakło ich także w środku.

Samsung Galaxy Buds 4 to znów słuchawki bez gumek

Zaprezentowane w lipcu 2024 roku słuchawki z linii Samsung Galaxy Buds 3 przyniosły drastyczne zmiany konstrukcyjne i wizualne względem wszystkich poprzednich generacji. Przede wszystkim jednak wprowadziły dość jasny podział – model podstawowy cechował się konstrukcją douszną, pozbawioną nakładanych gumek, a ten z dopiskiem Pro to już klasyczne słuchawki dokanałowe, a więc z silikonowymi nakładkami.

W przypadku nowej generacji z czwórką w nazwie zdecydowano się na pozostawienie tego rozróżnienia, zatem Samsung Galaxy Buds 4 znów są słuchawkami true wireless typu dousznego. To zdecydowanie dobra wiadomość dla tych, którym – z różnych względów – nie po drodze z większością modeli słuchawek dostępnych na rynku. W końcu nie każdy musi lubić uczucie pełnej izolacji, a znam też i takich, którym dokanałówki wyskakują z uszu bardziej niż słuchawki bez gumek.

Z grubsza rzecz ujmując, bryła Galaxy Buds 4 jest bardzo zbliżona do trójek. Są to więc pchełki, których główną część stanowi obły, umieszczany w uchu element, a w dół od niego ciągnie się typowy patyczek. Widać jednak, że postawiono na znacznie większe uproszczenie konstrukcji – pałączek jest teraz prosty, ścięty na płasko od frontu, podczas gdy w Samsung Galaxy Buds 3 w przecięciu miał on kształt trójkąta, co bywało niewygodne przy obsłudze gestów dotykowych. Ciekawy akcent stylistyczny stanowi zastosowanie frontowego panelu ze szczotkowanego aluminum.

Samsung Galaxy Buds 4 – fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Zmiany zaszły także w etui ładującym, przy czym tu akurat Samsung niejako zrobił krok wstecz. O ile w przypadku Galaxy Buds 3 i Buds 3 Pro futerał miał wysoką, pionową bryłę i pionowo też wkładało się do niego słuchawki, w nowym modelach etui nawiązuje do starszych Galaxy Buds 2 Pro czy Galaxy Buds FE. Jest ono bowiem kwadratowe, płaskie, a ulokowanie słuchawek w nim następuje poprzez położenie ich na leżąco.

Nie zabrakło też jednak nawiązania do trójek, bo wieczko etui wykonano z przezroczystego, lekko przyciemnionego tworzywa. Tu jeszcze wypada wspomnieć, że słuchawki dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych – białym oraz czarnym.

W aspekcie jakości reprodukowanego dźwięku, Samsung Galaxy Buds 4 mogą pochwalić się konstrukcją opartą o pojedynczy, 11-milimetrowy przetwornik dynamiczny. Oprócz tego, w parze ze smartfonami Samsunga słuchawki obsługują dedykowany im kodek, oferujący wysoką rozdzielczość audio do 24-bit/96 kHz. W obu tych kwestiach słuchawki wypadają podobnie jak poprzednia generacja.

Mimo dousznej, pozbawionej zapewniających pasywną izolację gumek, Galaxy Buds 4 w dalszym ciągu oferują aktywną redukcję hałasów z trybem adaptacyjnym, która ma – w pewnym stopniu – pozwalać odciąć te najbardziej niepożądane dźwięki podczas przebywania w głośnym otoczeniu.

Zaimplementowane w słuchawkach akumulatory mają pozwolić na nawet 5 godzin ciągłego odtwarzania przy włączonym ANC i do 6 godzin po wyłączeniu redukcji hałasów. Etui wydłuża czas działania do – kolejno – 24 godzin z ANC i do 30 godzin bez niego.

Samsung Galaxy Buds 4 – fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Jest i coś dla tych, co dokanałówki lubią, czyli Samsung Galaxy Buds 4 Pro

Niewątpliwy gwóźdź programu stanowią Samsung Galaxy Buds 4 Pro, będące jednocześnie bezwzględnie najlepszymi słuchawkami w całej ofercie marki. Tym, co od razu na pierwszy rzut oka różni je z wyżej omawianymi, jest wspominana już konstrukcja, bowiem Galaxy Buds 4 Pro to klasyczny model dokanałowy, który dla maksymalnej wygody i izolacji został wyposażony w silikonowe nakładki.

Abstrahując od tego, model z dopiskiem Pro wygląda w zasadzie identycznie jak jego tańszy brat – tyczy się to zarówno samych słuchawek, ich wymiarów, jak i bryły etui ładującego. Różni je stopień odporności – Galaxy Buds 4 Pro oferują klasę IP57, podczas gdy w Galaxy Buds 4 jest to IP54. Różnicą jest też dodatkowy kolor – poza białym i czarnym, model Pro pojawi się jeszcze w wariancie różowego złota, przy czym będzie on dostępny ekskluzywnie w sklepie internetowym Samsunga.

Jednym z najważniejszych aspektów jest fakt, że zastosowano tu znacznie bardziej zaawansowaną, dwudrożną konstrukcję akustyczną. Składają się na nią dwa przetworniki – dynamiczny woofer o średnicy 11 mm, który jest niemal o 20% większy niż wcześniej, przez co ma zapewniać bardziej mięsiste niskie tony oraz wysokotonowy tweeter 5×4 mm, reprodukujący tony wysokie. Przy tym, sprzężono je z podwójnymi wzmacniaczami.

Tu oczywiście także możemy liczyć na wysoką rozdzielczość dźwięku HiFi na poziomie 24-bit/96 kHz ze zgodnymi sprzętami Samsungam. Za łączność odpowiada Bluetooth 6.1 z funkcją automatycznego przełączania między urządzeniami połączonymi z tym samym kontem Samsung, a więc np. smartfonem i tabletem.

Samsung Galaxy Buds 4 Pro – fot. Jakub Malec | Tabletowo.pl

Słuchawki wyposażono w ulepszoną funkcję adaptacyjnego dźwięku otoczenia. Ma ona za zadanie lepiej kontrolować otoczenie i dynamicznie dostosowywać – po pierwsze – siłę ANC do poziomu hałasu oraz płynnie przełączać się na tryb kontaktu, gdy to koniecznie. Adaptacyjny jest też equalizer – ten również ma korygować brzmienie m.in. względem ułożenia w uszach. Producent chwali się także ulepszoną redukcją hałasów podczas połączeń telefonicznych sprzężoną z trzema mikrofonami i czujnikiem przewodnictwa kostnego. Identyczna konfiguracja mikrofonów znalazła się też w podstawowym modelu.

Zarówno Galaxy Buds 4, jak i Galaxy Buds 4 Pro, oferują integrację z asystentami głosowymi Google Gemini oraz Bixby, co ma pozwalać na korzystanie z nich i wywoływanie bez sięgania po telefon. Z kolei do gestów dotykowych (uszczypnięcia oraz przesuwanie w górę i w dół) dołączają tu dodatkowo gesty kiwnięcia głową, znane z niektórych konkurencyjnych słuchawek.

Inną ciekawą opcją, zarezerwowaną tylko dla modelu Galaxy Buds 4 Pro, jest możliwość sterowania głosowego. Działa ono w języku polskim i pozwala – z użyciem krótkich komend – przewijać oraz wstrzymywać odtwarzanie, regulować głośność, a także odbierać połączenia.

Deklarowany czas pracy słuchawek to 7 godzin przy wyłączonej redukcji hałasów oraz do 6 godzin po włączeniu ANC. Doliczając do tego doładowania w etui, możemy uzyskać do 30 godzin działania bez redukcji szumów i do 26 godzin z ANC.

Samsung Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro | fot. Jakub Malec – Tabletowo.pl

Ceny Samsung Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro w Polsce

Dochodzimy do tej najmniej przyjemnej kwestii, a jest ona o tyle mało przyjemna, że – niestety – ceny nowych słuchawek Samsunga znów są wyższe względem poprzedniej generacji. No ale dobrze, do meritum.

Premierowa cena tego bardziej podstawowego, dousznego modelu, czyli Samsung Galaxy Buds 4, została ustalona na 849 złotych, z kolei za mocniejsze, dokanałowe Galaxy Buds 4 Pro, kupującym przyjdzie zapłacić 1099 złotych.

A skoro powiedziałem, że są one droższe od poprzedniczek, to wypada mi przybliżyć te ceny – Galaxy Buds 3 kosztowały w dniu premiery 749 złotych, natomiast za wersję z dopiskiem Pro w nazwie trzeba było wyłożyć 1029 złotych. W obu przypadkach mówimy więc o podwyżce o około 100 złotych, choć nie da się ukryć, że najbardziej odczuwalna jest ona przy podstawowym modelu.

Dobra wiadomość jest taka, że słuchawki (niezależnie od modelu) możecie kupić z naszym kodem o 200 złotych taniej – aby z niego skorzystać należy dokonać zakupu w oficjalnym sklepie Samsunga i użyć kodu KASIA-GALAXY26. Kod jest ważny również na inne urządzenia, takie jak: Galaxy Watch Ultra 2025, Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic, Galaxy Watch 7, Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra, Galaxy Tab S10 FE i Galaxy Tab S10 FE+. Niestety, nie obejmuje nowych smartfonów z serii Galaxy S26. Pula kodów jest ograniczona. Jest to kod afiliacyjny.

A jeśli wolicie słuchawki nauszne zamiast pchełek, przy okazji Unpacked w San Francisco Kasia miała okazję zapytać przedstawiciela Samsunga czy takowe są w planach. Han-gil Moon odpowiedział, że modele nauszne były już dostępne w ofercie Samsunga kilka lat temu i spotkały się wtedy z pozytywną reakcją odbiorców. Przy czym aktualnie rynek słuchawek TWS stał się na tyle duży, że to właśnie na niego jest główny nacisk. Wszystko dlatego, że słuchawki TWS niosą ze sobą masę korzyści pod względem użyteczności, mobilności, uniwersalności i nie tylko. Jednakże ostatnio Samsung obserwuje rosnący popyt na słuchawki nauszne – zwłaszcza wśród młodych ludzi, i stale monitoruje opinie i potrzeby konsumentów.

Ale to tyle – na razie Han-gil Moon nie chciał zdradzać nic więcej.