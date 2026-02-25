Nowy smartfon Vivo. Dla osób bez większych potrzeb

Smartfon Vivo Y05
Smartfon Vivo Y05 (źródło: Vivo)
Jeśli smartfon służy Ci przede wszystkim do dzwonienia, sporadycznego przeglądania internetu i oglądania filmików na YouTube, to nie potrzebujesz nie-wiadomo-jak-wypasionego sprzętu. Vivo Y05 to propozycja właśnie z takiej budżetowej kategorii.

Vivo Y05 to smartfon dla osób bez (większych) wymagań

Sercem smartfona jest obsługujący wyłącznie sieć 4G / LTE procesor Unisoc T7225 wykonany w procesie technologicznym 12 nm i cechujący się częstotliwością taktowania do 1,8 GHz. Współpracują z nim 4 GB RAM typu LPDDR4X, a takie połączenie jasno wskazuje na to, że jest to urządzenie przeznaczone do obsługi jedynie podstawowych zadań.

Vivo Y05 oddaje do dyspozycji użytkowników także 64 lub 128 GB pamięci masowej w formacie eMMC 5.1 oraz po jednym aparacie z każdej strony: 8 Mpix (f/2.0) z tyłu i 5 Mpix (f/2.2) z przodu. Większość frontu zajmuje natomiast wyświetlacz IPS o przekątnej 6,74 cala, rozdzielczości 1600×720 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1200 nitów.

Smartfon Vivo Y05 (źródło: Vivo)

Obok ekranu z odświeżaniem 120 Hz i przyzwoitą jasnością największym atutem modelu Vivo Y05 wydaje się akumulator o pojemności 6500 mAh, stanowiący obietnicę długiego czasu pracy. Szkoda tylko, że maksymalna moc ładowania wynosi 15 W. Całość uzupełniają czytnik linii papilarnych ukryty w przycisku zasilania oraz system Android 16 z nakładką OriginOS 6.

Smartfon ma metalową ramę i tył wykonany z tworzywa sztucznego. Konstrukcja, której wymiary to 167,4 × 77,1 × 8,4 mm, cechuje się w dodatku pyło- i wodoszczelnością w klasie IP65. Waga wynosi 209 gramów, a przysłowiową wisienką na torcie jest umieszczona z tyłu dioda powiadomień.

Zobacz również

Ile kosztuje smartfon Vivo Y05 i co wybrać zamiast niego?

Smartfon Vivo Y05 jest aktualnie dostępny wyłącznie na Bliskim Wschodzie. Producent przygotował dwie konfiguracje:

  • 4/64 GB za 5990 funtów egipskich (równowartość ~450 złotych),
  • 4/128 GB za 6790 funtów egipskich (~510 złotych).

Chociaż seria Y jest obecna na polskim rynku, raczej nie nastawiałbym się na debiut tego konkretnego modelu w naszym kraju. Jeśli interesuje Cię jednak sprzęt o podobnej charakterystyce (i cenie), to postawiłbym na smartfon Redmi 15 (za nieco ponad 500 złotych) z 6,9-calowym wyświetlaczem 144 Hz, procesorem Qualcomm Snapdragon 685 i 6 GB RAM oraz akumulatorem 7000 mAh. W codziennych zastosowaniach sprawdzi się nawet lepiej niż Vivo Y05.

