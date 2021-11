Uber One – jeden abonament, by rządzić wszystkimi usługami

Skoro mamy już za sobą ten arcyzabawny tytuł, możemy przejść do konkretów. Uber One to usługa, która łączy udogodnienia we wszystkich obszarach działalności Ubera w jednym abonamencie.

Czym konkretnie jest Uber One i co on oferuje?

Uber One to zbiór konkretnych benefitów proponowanych przez firmę w swoich aplikacjach – Uber i Uber Eats. Na obecną chwilę są to:

Gwarantowana zniżka w wysokości 5% na przejazdy oraz zamówienia na jedzenie, zakupy, alkohol itp.

Priorytet obsługi – Najwyżej oceniani kierowcy oraz Uber One Promise – zwrot w wysokości 5 dolarów, jeżeli po zamówieniu usługi przewidywany czas przyjazdu (podany po złożeniu zamówienia) okaże się nieprawidłowy

Darmowa dostawa – dotyczy zamówień na kwotę min. 15 dolarów w niektórych sklepach oraz na zakupy spożywcze o wartości min. 30 dolarów

Ekskluzywne korzyści – wyższy standard obsługi klienta, specjalne oferty i promocje oraz atrakcje tylko na zaproszenie.

Oczywiście w przypadku oferowanych przez Ubera korzyści, jest też kilka haczyków. Po pierwsze, zniżki nie dotyczą przejazdów zarezerwowanych z trzydziestominutowym wyprzedzeniem lub przejazdów współdzielonych. Po drugie, w przypadku zwrotu za nieprawidłowy przewidywany czas przyjazdu, chodzi o ekwiwalent pięciu dolarów w walucie Uber Cash. Po trzecie – darmowa dostawa dotyczy wyłącznie restauracji i sklepów oznaczonych ikoną Uber One. Największym ograniczeniem jest jednak dostępność usługi, bowiem na obecną chwilę można z niej skorzystać wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.

Uber One dostępny jest w dwóch planach płatności. Miesięcznie odnawiana subskrypcja kosztuje 9,99 dolarów za miesiąc, opłata co 12 miesięcy to natomiast koszt 99,99 dolarów. Jeśli jednak przebywacie akurat w Ameryce na dłużej i chcecie sprawdzić pakiet członkowski od Ubera, to firma ma dla was dwie propozycje. Pierwsza to darmowy, miesięczny okres próbny. Druga to promocja na plan roczny: do 29 listopada kupicie go za pół ceny, czyli 49,99 dolarów.

Uber One to dopiero początek. Firma przewiduje, że w przyszłości program zostanie poszerzony o kolejne benefity, a jego członkowie będą mogli „czerpać z tych korzyści każdego dnia”. Czas pokaże, czy usługa pojawi się również w Polsce.