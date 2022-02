Bydgoszcz jest już dziesiątą lokalizacją w Polsce, której mieszkańcy mogą zamówić Ubera. Naturalnie na początek dostępności usługi w tym mieście przygotowano specjalne kody rabatowe. Jak je zdobyć?

Reklama

Uber wjeżdża na ulice Bydgoszczy. Są kody rabatowe na przejazdy

Uber jest już dostępny w Krakowie, Łodzi, Lublinie, Poznaniu, Śląsku, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu, a także na terenie Trójmiasta, tj. w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Od teraz z usług jednej z największych i najpopularniejszych firm przewozowych można korzystać również w Bydgoszczy. Do tej pory w mieście tym działał tylko Uber Eats.

źródło: Uber

Z okazji zainaugurowania działalności w już dziesiątej lokalizacji, na klientów czekają promocje – firma przygotowała specjalne kody, umożliwiające skorzystanie ze zniżki na trzy przejazdy. Jako że Bydgoszcz słynie z silnych tradycji sportowych, przygotowano aż siedemnaście (17!) kodów, aby zrobić ukłon w stronę fanów i kibiców każdego z niżej wymienionych klubów sportowych (po „-” kod rabatowy na przejazdy):

Budowlany Klub Sportowy Bydgoszcz – BKS3x50

Chemik Bydgoszcz – Chemik3x50

Gwiazda Bydgoszcz – Gwiazda3x50

KKP Bydgoszcz – KKP3x50

Polonia Bydgoszcz – Polonia3x50

Zawisza Bydgoszcz – Zawisza3x50

Astoria Bydgoszcz – Astoria3x50

Alfa Bydgoszcz – Alfa3x50

AZS UKW Bydgoszcz – AZSUKW3x50

KS Basket 25 Bydgoszcz – Basket3x50

Visła Bydgoszcz – Visla3x50

Bydgoski Klub Wioślarek – BKW3x50

Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie – BTW3x50

Bydgostia Bydgoszcz – Bydgostia3x50

KS Pałac Bydgoszcz – Palac3x50

UKS Kopernik – UKS3x50

Lubię sport, ale kocham Bydgoszcz – KochamBydgoszcz3x50

Co więcej, firma informuje, że kod, który w czasie trwania promocji zostanie wykorzystany największą liczbę razy, wyznaczy termin kolejnych promocji dla mieszkańców – dzień najbliższych rozgrywek. Jednocześnie trzeba dodać, że kody promocyjne gwarantują zniżkę 50% na trzy przejazdy do maksymalnej kwoty 10 złotych. Promocja obowiązuje do 22 lutego 2022 roku.

Ponadto przygotowano jeszcze jedną, weekendową promocję – nowi użytkownicy Ubera mogą otrzymać rabat w wysokości nawet 20 złotych na trzy przejazdy, czyli w sumie zaoszczędzić aż 60 złotych. Aby skorzystać z tej promocji, należy wpisać kod rabatowy WEEKENDBYDGOSZCZ.

Aplikacja Uber dostępna jest na system Android (w Sklepie Google Play) oraz iOS (w App Store).