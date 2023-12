Ile miał najdłuższy przejazd Uberem w 2023 roku? Poznaliśmy kilka ciekawych liczb

Uber zdecydował się na podsumowanie 2023 roku. Zamiast jednak nudnych danych, które raczej mogłyby zainteresować tylko inwestorów, poznaliśmy garść ciekawych informacji i liczb.

Jak wyglądał 2023 rok oczami Ubera?

Głównej usługi świadczonej w ramach platformy Uber raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Wystarczy tylko wspomnieć, że przejazdy cieszą się naprawdę sporą popularnością, zarówno w Polsce, jak i pozostałych krajach Europy. Przejdźmy więc do podsumowania kończącego się 2023 roku.

Najdłuższy przejazd odbył się w Wielkiej Brytanii, a przemierzony dystans to 446 km. Okazuje się, że również w Polsce firma może pochwalić się całkiem imponującym wynikiem. Otóż u nas najdłuższy pojedynczy przejazd miał 362 km. Podejrzewam, że nie była to tania usługa. Jeśli chodzi o najkrótszy przejazd, to został on zrealizowany w Portugalii i miał długość tylko 100 metrów.

Dowiedzieliśmy się również, że pasażerowie w Szwecji korzystali z usług Ubera niemalże 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a najpopularniejszą porą dnia na zamawianie przejazdów była godzina 23:00. Czyżby powroty z imprez? Niewykluczone, że tak. Natomiast w Polsce największa popularność przypada na godzinę 18:00. Skoro poruszyliśmy już temat imprez, to dane wskazują, że wielu Europejczyków najchętniej korzystało z Ubera na początku roku, 1 stycznia. Dotyczy to Polski, Austrii, Belgii, Francji i Szwajcarii.

Szwajcaria to nie tylko częste powroty Uberem po sylwestrowej nocy, ale również wysokie napiwki. Otóż najbardziej hojnymi miastami w 2023 roku okazały się: Zug w Szwajcarii ze średnim napiwkiem w wysokości 3,68 dolarów, a tuż za nim Florencja we Włoszech z 3,67 dolarów i Majorka w Hiszpanii z 3,57 dolarów.

Wypada jeszcze wspomnieć, że kierowcy w Polsce byli doceniani za czystość swoich samochodów. Z kolei kierowcy w Austrii byli chwaleni za miłe rozmowy – to ciekawe, bowiem dość często możemy spotkać się z opiniami, że najlepszy kierowca to ten, który jest cicho. Może nie dotyczy to Austrii, gdzie pasażerowie są znacznie bardziej chętni do rozmów. Najlepszych kierowców (lub najmniej wymagających pasażerów) znajdziemy w Rovaniemi w Finlandii – średnia ocen wynosi 4,99. Kolejne miejsca przypadły Lorient we Francji oraz Siracusa we Włoszech.

Firma dodała, że ten rok okazał się dobrym okresem na odkrywanie innych produktów niż znany i lubiany UberX. W Polsce dynamicznie rozwija się Uber Green, a liczba przejazdów odnotowała 483% wzrost. W 2023 roku pasażerowie w Finlandii postawili na wygodę, przyczyniając się do 244% wzrostu liczby przejazdów Uber Comfort.

Uber Eats w 2023 roku

Kolejną, zdecydowanie popularną usługą, jest możliwość zamawiania jedzenia z lokalnych restauracji za pośrednictwem mobilnej aplikacji. Tutaj też mamy dla Was kilka ciekawych danych. Zacznijmy od najdroższego zamówienia. Trzy pierwsze pozycje zrealizowano we Francji i ich wartość była naprawdę spora – odpowiednio 3292, 3075 oraz 2459 dolarów.

Co ciekawe, pizza znacząco straciła na popularności w wielu europejskich krajach, ale to właśnie ta potrawa jest wciąż najchętniej zamawiana w Polsce. Natomiast największą popularnością na platformie może pochwalić się burger. Jest on najchętniej wybierany wśród użytkowników z Portugalii, Holandii i Wielkiej Brytanii, a także poza Starym Kontynentem – np. w RPA.

Możliwe, że niektórzy już wcześniej o tym słyszeli, ale warto przypomnieć. Jeśli chodzi o lojalność, to w Polsce do historii przeszedł użytkownik, który w 2023 roku złożył aż 422 zamówienia w poznańskim lokalu McDonald’s. Pod względem miłości do marki jednak dużo brakuje mu do użytkownika z Wielkiej Brytanii – 736 zamówień z restauracji McDonald’s na Gwyddon Road.

Kiedy jednak najczęściej korzystamy z Uber Eats? Okazuje się, że w większość krajów niedziela była najpopularniejszym dniem dla zamówień. Wyjątek to m.in. Wielka Brytania, gdzie użytkownicy preferują raczej sobotę. Przy okazji warto jeszcze dodać, że w Polsce w 2023 roku zadebiutowała subskrypcja Uber One, o której więcej przeczytacie tutaj.