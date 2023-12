Awaria na Orlenie! Ładowarki aut elektrycznych nie działają

Nie mamy dobrych wiadomości dla użytkowników samochodów elektrycznych. Usługi Orlen Charge nie są obecnie dostępne, więc naładowanie akumulatora może być niemożliwe.

Awaria Orlen Charge

Korzystanie ze stacji ładowania należących do Orlenu to zazwyczaj wątpliwa przyjemność. Owszem, samych ładowarek jest całkiem sporo i w większości przypadków pozwalają na naładowanie samochodu, ale nie brakuje licznych problemów. Do tego dochodzi słaba aplikacja mobilna, a także wysoka cena ładowania.

Niestety, do już obecnych problemów doszedł właśnie naprawdę poważny. Użytkownicy mobilnej aplikacji otrzymali komunikat, który informuje, że usługi Orlen Charge nie są obecnie dostępne. Jak już wspomniałem, oznacza to, że niemożliwe jest naładowanie samochodu elektrycznego.

Po uruchomieniu aplikacji i przejściu do mapy ze wszystkimi ładowarkami zobaczymy, że znaczna większość z nich nie jest dostępna – symbolizuje to szary kolor przy oznaczeniu lokalizacji stacji ładowania. Tylko nieliczne są na zielono, ale nie jest pewne, czy teraz działają bez żadnych problemów. Ponadto przy „szarych ładowarkach” nie wyświetla się żadna opcja ich uruchomienia.

Jeśli więc macie zaplanowaną trasę, która uwzględnia ładowanie na stacji Orlenu, to obecnie najlepszym wyjściem jest zmiana tych planów. Należy wybrać ładowarkę innego operatora – np. GreenWay lub Ionity.

Większość ładowarek jest oznaczona szarym kolorem (fot. Tabletowo.pl)

Kiedy awaria zostanie usunięta?

Niestety, komunikat z mobilnej aplikacji nie podaje żadnego konkretnego terminu rozwiązania problemu. Orlen zaznacza tylko, że pracuje nad usunięciem awarii i postara się możliwie jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność ładowarek.

Oczywiście warto monitorować sytuację z poziomu oficjalnej aplikacji. Niewykluczone, że awaria zostanie już niebawem usunięta. Zanim jednak to się stanie, zaleca się omijanie ładowarek tego operatora.

Podejrzewam, że zazwyczaj nie korzystacie z ładowarek Orlenu, bowiem inni operatorzy świadczą lepszą jakość usług. Tylko, że w przypadku niektórych tras to właśnie te ładowarki są tymi najszybszymi lub nawet jedynymi dostępnymi. Pozostaje życzyć odpowiedniego zapasu energii w akumulatorze, aby udało się wyznaczyć inną trasę i dojechać do ładowarki GreenWaya lub innej firmy.