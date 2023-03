Kryptowalutowa gra w EVE Online? Szykuje się ciekawy projekt

EVE Online to kultowa gra MMO z akcją osadzoną w kosmosie i mająca niesamowicie oddaną społeczność. Twórcy postanowili więc to wykorzystać, tworząc kolejną produkcję w uniwersum, ale tym razem opartą o technologię blockchain.

EVE Online w wersji krypto? To możliwe!

EVE Online zostało wydane w maju 2003 roku i od tego czasu jest regularnie rozwijane. W ostatnim czasie mocno przy życiu utrzymuje ją społeczność, która jest niesamowicie oddana i zaangażowana w życie tej produkcji. W przeszłości niejednokrotnie mogliśmy przeczytać o wielkich bitwach pomiędzy graczami, czy kolejnych skomplikowanych zawiłościach w polityce EVE.

Teraz świat obiegła informacja, że twórcy EVE Online rozpoczęli pracę nad kolejną grą w tym uniwersum. Zebrali już fundusze, które częściowo są finansowane z VC (Venture Capital). Nowa produkcja w świecie EVE ma być oparta o technologię blockchain, co nie jest niczym przełomowym, ponieważ gier tworzonych przy jej pomocy już teraz nie brakuje. Islandzka firma zebrała jednak 40 milionów dolarów od firm takich jak Makers Fund, BITKRAFT, Kingsway Capital, Nexon czy Hashed, więc o brak środków twórcy martwić się na pewno nie będą.

EVE Online (PC)

To kolejna gra w uniwersum

Oprócz samego MMO EVE, twórcy wcześniej wydali także inne gry w tym uniwersum. Mowa tutaj o Dusk 514 i EVE: Valkyrie. Nie wiemy, czy powstający tytuł to bezpośredni sequel EVE, czy też może po prostu spin-off, ale jeżeli będzie zrobiony z takim samym rozmachem, to zdecydowanie jest na co czekać. Szczególnie że technologia blockchain daje ogromne możliwości w kwestii rozwoju, technologii oraz finansowania.

Twórcy EVE Online muszą jednak uważać na kolejne kroki, żeby łatwo nie popaść w rutynę znaną nam ze świata gamingu i blockchainu, gdzie produkcje typu P2E (play-to-earn) są nam już znane i nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Społeczność nie będzie także zachwycona wprowadzeniem NFT, które co prawda może mieć ogromną użyteczność, ale raczej nie w tego typu rzeczach.

Na szczegóły dotyczące kolejnej gry w uniwersum EVE Online musimy jeszcze poczekać.