Znamy datę premiery Aliens: Dark Descent! Jest na co czekać?

Aliens: Dark Descent to zapowiedziana w 2022 roku gra strategiczna w uniwersum Obcego. Aż do wczoraj nie mieliśmy żadnych większych informacji na jej temat. To się zmieniło za sprawą opublikowanego zwiastuna z rozgrywki. Nowy trailer zdradza zarówno gameplay, jak i coś, co czekający gracze lubią najbardziej, czyli datę premiery.

Aliens: Dark Descent z nowym trailerem

Wspomniany trailer (który możecie obejrzeć poniżej) rzuca nieco więcej światła na to, jak będzie wyglądać rozgrywka. Dowiadujemy się z niego chociażby tego, że dowodzeni przez nas marines (z trailera wynika, że do 5 jednocześnie), będą wykonywać zlecone im zadania na podstawie swojego ekwipunku. Gracz nie będzie więc zmuszony do zaznaczania konkretnego wojaka i wydawania mu rozkazu. Osobiście uważam, że tego typu mechanika znacząco poprawi wrażenia z rozgrywki.

Fani bardziej taktycznego podejścia również nie powinni zbytnio narzekać, gdyż w grze będzie można otworzyć coś w rodzaju trybu skupienia. Wówczas czas wokół zwolni, a gracz będzie miał możliwość wydania odpowiedniego rozkazu podczas walki, co znacznie zminimalizuje ewentualne straty. Warto tutaj także nadmienić, iż walczyć będziemy nie tylko z Obcymi, ale i przedstawicielami korporacji, a także zupełnie nowym przeciwnikiem w całym uniwersum Obcego…

Co więcej, jak możemy się dowiedzieć z następnej części zwiastuna, śmierć będzie permanentna. Oznacza to, że jeśli stracimy któregoś członka oddziału podczas misji, to nie mamy szansy na jego odzyskanie. Może to być o tyle problematyczne, że mapy mają być duże i otwarte. Co za tym idzie, aby wypełnić wszystkie misje, należy je odkrywać i sprawdzać każdy kąt.

Na całe szczęście dowodzeni przez nas marines będą się rozwijać, a my będziemy mieli pełną swobodę, jeśli chodzi o wybór wyposażenia. Na trailerze widać również przez chwilę ekran wyboru żołnierzy, na którym pokazane są różne role dla konkretnych członków oddziału. Nie wiemy jednak, czy będą one stałe, czy też będzie można nimi żonglować pomiędzy misjami. Osobiście mam nadzieję, że ta pierwsza opcja jest bliższa prawdy.

Data premiery Aliens: Dark Descent

Na samym końcu trwającego nieco ponad 2 minuty zwiastuna, widnieje informacja, na którą czekali wszyscy zainteresowani produkcją. Rzecz jasna chodzi o datę premiery! Została ona ustalona na 20 czerwca 2023 roku.

Choć czekam na inne produkcje, a także mam sporą bibliotekę gier Xbox do sprawdzenia (na pytanie, dlaczego fanatyk PlayStation kupił konsolę z zielonym X, odpowiem w swoim czasie), na Dark Descent zdecydowanie będę chciał znaleźć czas.