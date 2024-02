Usługa Twój e-PIT niedostępna. Strony rządowe padły

Twój e-PIT to usługa, dzięki której e-Urząd Skarbowy udostępnia rozliczenia podatkowe za poprzedni rok. Wszystko powinno działać od 15 lutego, jednak aktualnie strony rządowe są niedostępne.

Twój e-PIT nie działa

Jeśli chcieliśmy zalogować się na stronę podatki.gov.pl, by dostać się do e-Urzędu Skarbowego, to możemy mieć z tym teraz pewne kłopoty. Wiele osób zdecydowało się zrobić to samo, co spowodowało przeciążenie serwisu. Może zlecieć dłuższa chwila, zanim wróci on do pełni funkcjonalności.

Nic dziwnego, że e-Urząd Skarbowy nie radzi sobie z większym ruchem na stronie. Deklaracje podatkowe za 2022 rok składało za pomocą usługi Twój e-PIT prawie 12 milionów Polaków. W tym roku spodziewamy się jeszcze większych liczb.

e-Urząd Skarbowy otworzył możliwość potwierdzenia PIT-u od pierwszych minut 15 lutego. I już w nocy były problemy z logowaniem do serwisu. Jeszcze rano udało mi się bezproblemowo zalogować za pomocą Profilu Zaufanego, akceptować rozliczenie, a nawet wysłać dodatkowy formularz za pomocą systemu. Niestety, inni nie mieli takiego szczęścia.

Aktualnie, chcąc podejrzeć swój PIT za 2023 rok, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Użytkownicy zwykle widzą taką planszę, jak powyższa. Inni po prostu wpatrują się w „kółeczko” ładowania strony. Niektórym udaje się zalogować, po czym… są wyrzucani z systemu.

Oznacza to, że strona e-Urzędu Skarbowego przeżywa oblężenie. Zapewne w najbliższym czasie sytuacja ulegnie poprawie. Wtedy będzie można bez problemu wysłać swój PIT do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

W 2024 roku w usłudze Twój e-PIT wprowadzono kilka nowości. Jedną z nich jest na przykład możliwość składania deklaracji przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, a także osoby z zawieszoną działalnością.