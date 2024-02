Polacy wolą spalinowe BMW od elektrycznej Tesli

Czy się to komuś podoba, czy nie, plany są takie, że samochody z silnikami spalinowymi odejdą do lamusa i standardem na ulicach staną się auta elektryczne. Na razie jednak Polacy nieszczególnie się kwapią do kupowania tych ostatnich – wolą spalinowe BMW od elektrycznej Tesli.

Takich samochodów chcą Polacy. Na szczycie spalinowe BMW

OTOMOTO opublikowało raport Internetowy Samochód Roku 2023, który przedstawia, jakimi samochodami interesowali się Polacy w minionym roku. W przypadku aut z rynku wtórnego najczęściej wyświetlane były ogłoszenia z BMW serii 3 E90. Na drugim miejscu znalazło się Audi A4, a TOP 3 nie tylko otwiera, ale też zamyka BMW (seria 5).

Jeśli zaś chodzi o nowe samochody, to najczęściej wyszukiwanym w 2023 roku były Cupra Formentor, Kia Sportage i Skoda Octavia. I tutaj jednak w TOP 10 nie zabrakło BMW – seria 5 znalazła się na 6. miejscu, a seria 3 na ósmym. OTOMOTO zauważa, że zeszłoroczny lider w 2022 roku był dopiero na 3. lokacie pod względem popularności.

Jak elektryk, to jednak Tesla

Choć w TOP 10 zarówno używanych, jak i nowych samochodów znalazły się wyłącznie modele z silnikami spalinowymi (szczególną popularnością cieszyły się benzyniaki), to wcale nie oznacza to, że Polacy w ogóle nie są zainteresowani autami elektrycznymi.

Nie powinno być dla nikogo niespodzianką, że najczęściej wyszukiwane były właśnie Tesle – Model 3 i Model S. TOP 3 używanych modeli zamyka nie mniej znany Nissan Leaf. Także i w tym zestawieniu znalazło się jednak miejsce dla BMW, aczkolwiek i3 uplasował się dopiero na 4. pozycji.

I chociaż w raporcie zauważono, że oferty z używanymi samochodami elektrycznymi odpowiadały za jedynie 0,8% wszystkich wyświetleń, to jednocześnie Polacy są zainteresowani elektrykami „z drugiej ręki”. To wbrew obiegowej opinii, według której nikt nie kupi auta elektrycznego z „zajechanymi akumulatorami”.

Ciekawe jest natomiast to, że nowe Tesle nie cieszyły się wystarczająco dużym zainteresowaniem na platformie OTOMOTO, aby zdołały wejść do TOP 10. W tym zestawieniu znalazły się auta innych marek, a liderem okazała się Skoda Enyaq.

Z raportu OTOMOTO możemy też dowiedzieć się, że wśród pojazdów fabrycznie nowych niemal połowa wyświetlanych ogłoszeń dotyczyła SUV-ów, a na rynku wtórnym auta tego typu zdobyły 24% wyświetleń. Ponadto Polacy coraz częściej szukają pojazdów z automatyczną skrzynią biegów.

Pełny raport Internetowy Samochód Roku 2023 (PDF)