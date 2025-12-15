TVP wprowadza ograniczenia. Kiedyś było lepiej

Użytkownicy TVP VOD otrzymują informacje o zmianach wdrażanych do regulaminu platformy streamingowej. Te zmiany nie przypadną Ci do gustu.

Zmiany w TVP VOD – to Ci się nie spodoba

TVP VOD jest jednym z serwisów streamingowych dostępnych w Polsce, oferujących część treści za darmo, choć warto nadmienić, że logując się użytkownicy otrzymują dostęp do jeszcze większej biblioteki darmowych treści. Dotychczas po zalogowaniu się do konta możliwe było odtwarzanie materiałów wideo jednocześnie w ramach nie więcej niż pięciu sesji wideo, a wyjątkiem były sytuacje wynikające z zawartych umów licencyjnych. Warto dodać, że użytkownik mógł być zalogowany na pięciu urządzeniach i przeglądarkach internetowych w jednym czasie.

Wkrótce jednak sytuacja się zmieni, gdyż od 8 stycznia 2026 roku zaczną obowiązywać nowe zasady korzystania z TVP VOD. Jedną z najważniejszych jest możliwość odtwarzania treści w ramach maksymalnie dwóch sesji na jednym koncie. TVP tłumaczy, że decyzja ta pozwoli na zapewnienie stabilnego działania serwisu, lepszą ochronę treści i wygodniejsze korzystanie z platformy.

To jednak nie wszystko, gdyż TVP w informacji mejlowej, skierowanej do użytkowników, wspomina również o zmianach w przekazie handlowym w wybranych treściach. Platforma podkreśla, że jest zobowiązana do spełnienia określonych wymogów licencyjnych, które w niektórych przypadkach przewidują obecność krótkich przekazów handlowych. TVP VOD nadmienia też, że dzięki tej zmianie oferta dostępnych treści nadal będzie rozszerzana, a materiały tego typu zostaną specjalnie oznaczone.

(screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

TVP VOD, czyli tania platforma streamingowa

TVP VOD to nadal jedna z tańszych propozycji platform streamingowych dostępnych w Polsce, nawet pomimo obniżek, jakie zaanonsowano pod koniec lutego 2025 roku. Obecne ceny subskrypcji platformy TVP VOD+ wynoszą:

12,99 złotych na 30 dni (opłata cykliczna),

19,99 złotych na 90 dni (opłata cykliczna),

24,99 złotych (zamiast 35,99 złotych) na 180 dni (opłata jednorazowa, promocja obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku),

59,99 złotych na 365 dni (opłata cykliczna).

Użytkownicy płatnej wersji platformy zyskują dostęp do treści pozbawionych reklam, do oryginalnych produkcji i bogatej biblioteki filmów oraz polskich seriali, które można odtworzyć jeszcze zanim zostaną wyemitowane w telewizji linearnej. Ponadto w TVP VOD można wykupywać Filmy na życzenie już od 5 złotych za produkcję.