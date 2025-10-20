Brutalne gry będą droższe. Powód jest kontrowersyjny

Gry wideo o brutalnym charakterze i skierowane przede wszystkim do osób dorosłych mają być droższe. Politycy podali powód, choć jest on dość kontrowersyjny.

Ceny gier z brutalnymi scenami podrożeją

Brutalne gry wideo od dawna budzą wiele kontrowersji. Pojawiają się głosy, że negatywnie wpływają na psychikę, pobudzają czy powodują agresję w realnym świecie. Dlatego też co jakiś czas politycy powracają do tematu „brutalnego gamingu”. Okazuje się, że jeden z krajów chce nałożyć wyższy podatek na tego typu gry.

Meksykańska Izba Deputowanych zatwierdziła nowy pakiet finansowy. Umieszczono w nim zapis, który nakłada na gry wideo z treściami dla dorosłych 8-procentowy podatek. Ten dodatkowy koszt ma zostać nałożony przede wszystkim na gry z oceną C lub D według meksykańskiego systemu kwalifikacji wiekowej gier wideo. Jak zaznacza Insider Gaming, kategoria C to gry przeznaczone dla osób 18+ (ze skrajną przemocą, rozlewem krwi czy umiarkowanie drastycznymi treściami seksualnymi). Z kolei gry z klasy D są określane jako tylko dla dorosłych, gdzie dopuszczone są długie sceny o tematyce z klasy C.

Politycy jako powód takich działań w raporcie wskazali badanie z 2012 roku, w którym odnotowano pozytywne korelacje pomiędzy grami wideo a nauką motoryki i budowaniem odporności psychicznej. Póki co pomysł zostanie przekazany do Kongresu Meksyku. Debatę zaplanowano na 15 listopada 2025 roku.

Brutalne gry wideo zachęcają do agresji? To temat kontrowersyjny

Warto jednak zaznaczyć, że powód jest dość kontrowersyjny. Jak wynika z badań opracowanych w 2021 roku i opublikowanych m.in. na łamach Cyberpsychology, Behavior and Social Networking brutalne gry niekoniecznie wpływają na zwiększenie agresji u graczy – w przeciwieństwie do wspomnianych z 2012 roku badań oraz społecznych przeświadczeń.

Okazuje się, że granie w brutalne gry (również w dzieciństwie) może wpływać na szybsze i trafniejsze podejmowanie decyzji. Ponadto według artykułu, opublikowanego w Physiology & Behaviour, brutalne gry wideo mogą uspokajać graczy czy obniżać poziom kortyzolu i redukować stres, jednak jest to często zależne od ich cech osobowości.

Spostrzeżenia te zostały oparte na badaniach przeprowadzonych na 54 mężczyznach. Każda z zakwalifikowanych osób musiała zagrać w grę Uncharted 4: Kres Złodzieja – jedną z części klasyka gamingu na PlayStation Uncharted: Dziedzictwo Złodziei. Część grupy grała w grę bez elementów przemocy, druga natomiast w brutalną. Przed przystąpieniem do rozgrywki i po jej zakończeniu u każdego z uczestników sprawdzono poziom kortyzolu i testosteronu.

Co ciekawe, w żadnej grupie nie odnotowano zmian w poziomie testosteronu, natomiast wyniki poziomu kortyzolu były dość zaskakujące. Okazało się, że u mężczyzn grających w brutalną wersję gry poziom hormonu stresu zmalał. Może więc oznaczać to, że brutalne gry nie mają żadnego związku z agresywnymi zachowaniami graczy w rzeczywistości.