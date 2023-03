Toster w kształcie Xbox Series S? To AGD naprawdę powstanie!

Lodówka w kształcie Xbox Series X miała być żartem, ale okazała się hitem. Microsoft zauważył jednak, że słabsza wersja ich konsoli nie ma swojego odpowiednika wśród sprzętów AGD i postanowił zająć się tym przeoczeniem. Czy toster w kształcie Xbox Series S powtórzy więc sukces lodówki?

Lodówka w kształcie Xbox Series X

Gdy korporacje pokazały światu swoje najnowsze konsole obecnej (ówcześnie nowej) generacji, gracze na całym świecie zobaczyli w nich urządzenia AGD. Fani PlayStation 5 widzieli w nim odświeżacz powietrza (co prawda nie tylko, ale memów z nim było chyba najwięcej), natomiast zwolennicy zielonych skojarzyli wygląd Series X z lodówką. Wysyp memów do Internetu, w których potężna maszyna do gier została zdegradowana (lub może awansowała – zależy kogo spytać) do roli lodówki, był naprawdę ogromny.

Microsoft więc stwierdził, że skoro skojarzenia te są tak popularne oraz, jak by na to nie patrzeć, trafne, to faktycznie stworzy mini-lodówkę. Fanom nie dość, że pomysł przypadł do gustu, to jeszcze zainteresowanie urządzeniem było na tyle duże, że pierwszy nakład rozszedł się w ciągu 15 minut, pomimo ceny w okolicach 100 euro. Oczywiście większość wykupili scalperzy, którzy w trybie natychmiastowym kilkukrotnie podbili ceny na aukcjach internetowych. Pomimo tego zainteresowanie sprzętem wcale nie zmalało.

Toster w kształcie Xbox Series S

Jak podaje francuski xboxsquad, do lodówki dołączy nowy sprzęt AGD sygnowany zielonym X. Na ten moment wiemy, że toster został wyceniony na 64,99 euro (ponoć w tej cenie zawierać ma się wszystko), przedsprzedaż już ruszyła, a pierwsze egzemplarze zostaną wysłane w okolicach sierpnia.

Co ciekawe, najprawdopodobniej nie będzie to ostatnie słowo w kwestii wykorzystania logo Xboxa, w produktach konsolą na pewno nie będących.

Formularz pre-orderowy zawiera bowiem pytanie, „które spośród wymienionych produktów był(a)byś skłonny/a kupić?”. Mało tego, prenumerujący zostają odesłani do podstrony, na której znajdują się zdjęcia z każdego wymienionych w ankiecie produktów!

Poza oczywistymi rzeczami, jak na przykład podkładki pod myszki, czy stojak na długopisy, mamy pokazaną między innymi zastawę stołową, czy lampę w kształcie miecza energetycznego w dwóch kolorach! Osobiście zakochałem się w niebieskim wariancie, jednak czerwony również jest niczego sobie ;)

Będziecie chcieli zakupić to nietypowe AGD? Czy może raczej odpuścicie i poczekacie na coś jeszcze ciekawszego? Od razu informuję, że nasza redakcja szczerzy sobie ząbki na ten urokliwy toster. Skoro lodówkę już mamy, to i maszyna do tostów nam się przyda! Przyznam też, że nad wyraz interesuje mnie odpowiedź Sony na tego typu ruchy Microsoftu (jeśli do jakiejś w ogóle dojdzie).