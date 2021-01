W 2020 roku Media Expert sprzedał ponad milion egzemplarzy gier. Które tytuły cieszyły się największą popularnością?

Pierwsza połowa stycznia często wiąże się z podsumowaniami zeszłego roku. I nie inaczej jest w sklepie Media Expert, który pochwalił się rankingami sprzedaży gier w 2020 roku. Nie powiem, jest tu parę zaskoczeń!

Na początku Media Expert pochwalił się informacją, że w 2020 roku w sklepach sieci w całej Polsce sprzedano ponad milion pudełkowych egzemplarzy gier. Trzeba przyznać, że to świetny wynik, zważając na coraz lepiej prosperującą sprzedaż cyfrową gier, a także specjalne abonamenty dla graczy.

Najczęściej kupowane gry w Media Expert w 2020 roku

Jeśli chodzi o zeszłą generację, to tu raczej żadnych zaskoczeń nie ma – na PlayStation 4 i Xbox One królowała FIFA 21. Co ciekawe, również na PC sportowa gra EA zajęła wysokie, drugie miejsce, ustępując jedynie Cyberpunk 2077. Na Nintendo Switch pierwszą lokatę zajęła ekskluzywna gra na tę platformę – Animal Crossing: New Horizons.

PlayStation 5 zdominowane zaś było przez zeszłoroczny hit Ubisoftu – Assassin’s Creed Valhalla, które wyprzedziło nawet takie ekskluzywne gry Sony, jak Marvel’s Spider-Man: Miles Morales czy remake Demon’s Souls. Jeśli natomiast chodzi o Xbox Series X, to tu ze względu na sprzedaż łączoną z Xbox One, nie mamy żadnych konkretnych informacji, ale z podanych danych wynika, że na tej konsoli również królowała m.in. FIFA 21.

Dla mnie sporym zaskoczeniem w przypadku konsol Microsoftu jest piąte miejsce, na którym znalazła się Forza Horizon 4. Gra ta nie tylko ma już dwa lata na karku, ale w dodatku dostępna jest jeszcze w abonamencie Xbox Game Pass. Jak jednak widać, gracze i tak wolą mieć ją w pudełku na swojej półce, a nie w wirtualnej bibliotece na konsoli.

TOP 5 najlepiej sprzedających się gier w 2020 roku w Media Expert w podziale na platformy

PC:

Cyberpunk 2077 FIFA 21 The Sims 4 Need for Speed Heat Grand Theft Auto V

PlayStation 4:

FIFA 21 The Last of Us Part II Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto V Need for Speed Heat

PlayStation 5:

Assassin’s Creed Valhalla Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Demon’s Souls Call of Duty: Black Ops Cold War Sackboy: A Big Adventure

Xbox One/Xbox Series X:

FIFA 21 Minecraft Grand Theft Auto V Cyberpunk 2077 Forza Horizon 4

Nintendo Switch:

Animal Crossing: New Horizons Minecraft The Legend of Zelda: Breath of the Wild Super Mario Odyssey Pokémon Sword

Warto na koniec jeszcze przypomnieć, że pod koniec 2020 roku Media Expert zorganizował plebiscyt na najlepszą grę ósmej generacji konsol. W sumie w plebiscycie oddano aż 24 tysiące głosów, a wygranym – chyba bez żadnego zaskoczenia – został Wiedźmin 3: Dziki Gon. Kto uplasował się na pozostałych miejscach? To (koniecznie!) sprawdzicie już w osobnym wpisie na ten temat: