Polscy gracze wybrali grę generacji w rankingu Media Expert — zwycięzca raczej nikogo nie powinien dziwić

Dziewiąta generacja konsol ruszyła — a to oznacza, że nadszedł dobry czas na podsumowanie poprzedniej. I czego by nie mówić, PlayStation 4 i Xbox One zagwarantowały swoim posiadaczom wiele świetnych gier. Która z nich była najlepsza? Media Expert postanowiło jakiś czas temu zapytać o to samych graczy — oto wyniki głosowania.

Zasady oddawania głosów były bardzo proste: każdy uczestnik mógł oddać łącznie trzy głosy na trzy — jego zdaniem — najlepsze gry ósmej generacji konsol. Pierwszy wybór miał wartość trzech punktów, drugi wybór dwóch punktów a trzeci głos przyznawał wybranej grze jeden punkt. Kto więc zwyciężył i zgromadził największą ilość głosów i punktów?

Wiedźmin 3 Dziki Gon grą generacji Media Expert!

Pierwsze miejsce chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem. Z ogromną przewagą głosów, ranking na najlepszą grę ósmej generacji konsol wygrywa Wiedźmin 3: Dziki Gon! Gra zdobyła w rankingu Media Expert aż 11 133 punkty, czyli znacznie więcej niż drugie i trzecie miejsce razem wzięte. I chyba wszyscy się zgodzą, że jest to w pełni zasłużone miejsce dla gry CD Projekt RED.

Wiedźmin 3 dostępny jest na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch — a w przyszłości pojawi się również wersja na konsole nowej generacji.

Drugie i trzecie miejsce należy już do gier Rockstara — odpowiednio do Red Dead Redemption 2 i Grand Theft Auto V. O ile obecność RDR 2 w rankingu najlepszych gier zeszłej generacji mnie nie dziwi, tak już GTA V jest pewnym zaskoczeniem.

Przypominam, że Grand Theft Auto V debiutowało już na siódmej generacji konsol – na Xboksie 360 i PlayStation 3 w 2013 roku, ale z drugiej strony chyba każdy się zgodzi, że dzieło studia Rockstar świetnie broni się nawet i dziś.

Całość TOP 10 plebiscytu przedstawia się następująco:

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Red Dead Redemption 2

GTA V

God of War

The Last of Us II

Forza Horizon 4

Assassin’s Creed: Valhalla

Marvel’s Spider-Man

Uncharted 4: Kres Złodzieja

Ghost of Tsushima

W plebiscycie Media Expert oddano łącznie ponad 24 tysiące głosów, a każdy uczestnik miał szansę wygrać jedną z kilku cennych nagród. Do zdobycia była konsola Xbox Series X i S, a także 10 kart prezentowych na zwycięską grę roku. Oczywiście całą pierwszą dziesiątkę najlepszych gier ósmej generacji konsol, znajdziecie do kupienia w sklepie Media Expert.