Demon’s Souls na PlayStation 5 w polskiej wersji językowej

Oryginalne Demon’s Souls, które ukazało się w 2009 roku, nie zawierało ani polskich napisów, ani polskich głosów. W przypadku remake’u na konsolę PlayStation 5 otrzymaliśmy lepszą wiadomość dla tych, którzy po prostu lubią grać w gry wideo w doskonale znanym przez siebie języku.

Odnoszę wrażenie, że remake Demon’s Souls będzie chyba najlepszym otwarciem dla konsoli PlayStation 5. Lepszym od Spider-Mana, który nie wzbudzał we mnie żadnych emocji ani wcześniej, ani teraz.

I chociaż Demon’s Souls to tylko remake, to wiemy już jak wiele dobrego zaoferuje – między innymi nareszcie porządny kreator postaci, z którego wyjdzie w końcu coś, co przypominać będzie człowieka.

Remake Demon’s Souls też niejako pokaże moc tej generacji, czemu mogliśmy przyjrzeć się już na różnych fragmentach rozgrywki. W końcu ma zaoferować odświeżoną oprawę graficzną. I wygląda to niezwykle dobrze!

Rzućcie jeszcze okiem na ostatni gameplay ze State of Play z komentarzem, w którym zachwyca się szczegółami nadchodzącego tytułu. A jak już sami się przekonacie, to jest czym. I to nie tylko puste, pierwsze wrażenie, bo nie brakuje chociażby systemu destrukcji otoczenia.

Remake Demon’s Souls otrzyma polskie napisy

Nie wiem, czy mówić o tym jak o ewenemencie czy jakoś zwyczajnie. Oryginalna gra miała swoją premierę w 2009 roku i była dostępna wyłącznie w języku angielskim. Jej remake z kolei, jak dowiedział się polski serwis Eurogamer od przedstawicieli polskiego oddziału Sony, zaoferuje polskie napisy.

Tak prezentuje się okładka Demon’s Souls na PlayStation 5 (źródło: Eurogamer.pl)

Tak więc na swój sposób jest to nowość dla tego tytułu, ale jednak standard, biorąc pod uwagę ostatnie normy wydawania gier PlayStation w Polsce. Przy czym zabraknie niestety polskich głosów, ale polskie napisy powinny w zupełności wystarczyć w grze, w której i tak nie rozmawiamy za dużo.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Na to wydanie trzeba będzie poczekać do 19 listopada, bo to właśnie wtedy będzie mieć miejsce premiera konsoli PlayStation 5 w Polsce. Normalnie Demon’s Souls na PlayStation 5 ukaże się już jutro, 12 listopada 2020 roku – dotyczy to przede wszystkim Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Zobacz również: