Forza Horizon 4 jak GTA V – gra otrzymuje nowy tryb rozgrywki i edytor tras ekstremalnych!

Do gry Forza Horizon 4 trafi nowa aktualizacja, która znajduje się tuż za rogiem. Wprowadza ona zupełnie nowy tryb rozgrywki, celebrujący wyzwania stworzone przez społeczność. Chociaż edytor tras był już wcześniej dostępny w tym tytule, teraz otrzymamy nowy – ekstremalny, w tym także możliwość zdobycia nagród. Co Wy na to, żeby pościgać się w powietrzu?

Taka idea w szczególności przypomina mi edytor tras, który zdążyliśmy poznać przy Grand Theft Auto V, a w zasadzie jego trybie online – GTA Online. W najbardziej ekstremalnych wyścigach przeskakiwaliśmy pociągi czy ścigaliśmy się po trasach ustanowionych w powietrzu. Nierzadko kończyło się to spektakularnym wybuchem, bo źle wybiliśmy się z rampy.

Nowa aktualizacja do gry Forza Horizon 4 wprowadza coś bardzo podobnego. A skoro są to wyścigi od samego początku, to nie tylko otrzymamy nowy edytor tras, ale jeszcze związany z nim całkowicie nowy tryb rozgrywki, w którym czeka na nas trochę nagród. Pod warunkiem, że podołamy wyzwaniu.

Forza Horizon 4 Super7 – nowy tryb rozgrywki

Horizon Super7 to pełna nazwa nowego trybu rozgrywki, w którym z radością utopimy kolejne dziesiątki godzin swojego życia. Przy wejściu od razu rzuca nam on wyzwanie – siedem wylosowanych i różnych tras. Kiedy uda nam się sprostać im wszystkim, otrzymamy ekskluzywną nagrodę.

Ale te trasy do zwyczajnych nie należą. Każda będzie stworzoną przez któregoś z graczy i to z użyciem nowego edytora tras ekstremalnych, który oddaje nam do dyspozycji m.in. rampy, odcinki dróg w powietrzu (nawet zakrzywionych), pociągi, kontenery czy rury.

I najlepiej obrazuje to ukazany wyżej zwiastun. W takim razie jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia.

A co Wy na to, jeśli powiem Wam, że aktualizacja Super7 trafi do gry jeszcze dziś? Trzeba to sprawdzić!

