Aby zmienić coś, co funkcjonowało w danej formie od lat, często musi stać się coś naprawdę poważnego. W 2026 roku Apple postanowiło przenieść premierę smartfona iPhone 18 z jesieni na początek przyszłego roku. Choć możemy domyślać się, co zawiniło najbardziej, prawdopodobny jest jeszcze jeden scenariusz.

Gdzie jest iPhone 18?

Każdemu jesień kojarzy się inaczej. Jedni przypominają sobie piękne, złote pejzaże, inni powracającą modę na dyniowe latte, a jeszcze inni – fale nowych smartfonów, które będą rozdawały karty w najbliższych miesiącach. Częścią tego ostatniego zjawiska było od dawna Apple, które prezentowało rokrocznie nowe iPhone’y właśnie w tym okresie.

W tym roku doszło jednak do wyjątkowej sytuacji – na rynek trafiły wyłącznie modele iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max. Premiera bazowego modelu została przesunięta o kilka miesięcy.

Kto jest winny opóźnienia?

Najłatwiej jest wskazać rosnące ceny pamięci i problemy z zaklepaniem wystarczającej ich ilości, aby pokryć zapotrzebowanie, jako główny powód opóźnienia premiery iPhone’a 18. Japoński serwis Semiconportal wskazuje jednak jeszcze jedną możliwą opcję.

Całość da się zamknąć chronologicznie w jednym akapicie. W 2026 roku Apple kończyła się umowa z Sony na dostarczanie matryc do aparatów. Gigant z Cupertino nie zdecydował się na przedłużenie i ogłosił nawiązanie współpracy z Samsungiem. Pierwsze prototypy sensorów powstały wiosną 2026 roku, a masowa produkcja ruszyła jesienią tego samego roku. Aby zabezpieczyć wystarczającą ilość modułów do swoich urządzeń, Apple miało zdecydować się na przesunięcie premiery modelu iPhone 18 na przyszły rok. Do tego czasu firmie powinno udać się zbudować wystarczające zapasy do realizacji celów wewnętrznych.

Czy to mógł być jedyny powód opóźnień ze strony Apple? Brzmi to mało prawdopodobnie, ale nie można wykluczyć takiego scenariusza. Dodając jednak do tego równania trwającą „RAM-pokalipsę” można uzyskać najbardziej realny wynik – na obsuwę iPhone’a 18, którego wnętrze od kilku tygodni nie jest już tajemnicą, miało wpływ kilka czynników, ale rękę do tego mogli przyłożyć również znajomi zza oceanu.