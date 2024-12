To nie będzie typowy smartfon. Ale też nie wyjątkowy

Mając do czynienia z takimi ilościami smartfonów, naprawdę trudno mnie wprawić w zachwyt czy zwyczajnie zaskoczyć, choćby negatywnie. Temu modelowi to się jednak udało.

Nowy smartfon Vivo Y300 5G wyróżni się na rynku

Vivo niespodziewanie wycofało się z Polski w czerwcu 2023 roku, ale pojawiają się informacje, że producent może powrócić na polski rynek (dziś oficjalnie zapowiedział dostępność Vivo X200 i X200 Pro na „zachodnich rynkach”). Jeśli tak się stanie, to z pewnością po premierze tego wyjątkowego modelu, gdyż jest ona zaplanowana w Chinach na 16 grudnia 2024 roku, czyli najbliższy poniedziałek.

Specyfikacja Vivo Y300 5G nie wybije tego urządzenia ponad przeciętność. Zrobi to jednak coś innego, a mianowicie głośnik. Zanim powiecie, że przecież każdy smartfon go ma, to musicie wiedzieć, że Chińczycy zdecydowali się umieścić głośnik na panelu tylnym, w bezpośrednim sąsiedztwie aparatów.

Vivo Y300 5G (źródło: Whylab | Weibo)

I choć na rynku jest już smartfon z podobnym rozwiązaniem – Nubia Music, to jednocześnie nie jest ono popularne, przynajmniej w modelach o „klasycznej budowie”. Najczęściej spotyka się je bowiem w urządzeniach typu rugged, na dodatek mało znanych globalnie marek (zob. Oukitel WP33 Pro).

Vivo Y300 5G zaoferuje w sumie trzy głośniki – AAC 1326D na tyle, AAC 1116B na dole i Goertek 0809 na przodzie – o szczytowej mocy 4,5 W. Będzie to pierwszy smartfon marki, który zapewni panoramiczny dźwięk 3D. Już za kilka dni producent oficjalnie pokaże jego możliwości, które zapowiadają się obiecująco.

Specyfikacja Vivo Y300 5G ulokuje smartfon na przełomie niższej i średniej półki

Większa część specyfikacji tego modelu będzie raczej niskopółkowa – z dwoma wyjątkami. Pierwszym jest ekran – OLED 120 Hz, który ma cechować się przekątną 6,77 cala, rozdzielczością 2392×1080 pikseli i jasnością do 1800 nitów oraz obsługą ściemniania PWM 1840 Hz. Drugi wyjątek to akumulator o pojemności aż 6500 mAh i gęstości energii 776 Wh/l ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 44 W.

Vivo Y300 5G (źródło: Whylab | Weibo)

Specyfikacja Vivo Y300 5G ma obejmować też procesor MediaTek Dimensity 6300, od 8 do 12 GB RAM LPDDR4X, od 128 do 512 GB pamięci wewnętrznej, aparaty 50 Mpix i 2 Mpix do pomiaru głębi na tyle oraz 8 Mpix na przodzie, a także Bluetooth 5.4 i system Android 15 z nakładką OriginOS 5.