Polski rząd będzie blokował strony z pornografią

Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało kluczowe założenia planowanej ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści szkodliwych w internecie. Wśród nich znajduje się stworzenie rejestru stron z pornografią, do których dostęp będzie blokowany, jeśli nie spełnią one wymogu weryfikacji wieku internauty.

Pornografia nie będzie tak łatwo dostępna dla nieletnich jak ma to miejsce dzisiaj

Badanie, przeprowadzone przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB), ujawniło, że co piąty ankietowany nie miał nawet 10 lat, gdy po raz pierwszy zetknął się z treściami o charakterze seksualnym. Blisko 24% pytanych nastolatków przyznało też, że codziennie ogląda zdjęcia lub filmy pornograficzne, a aż 59,9% powiedziało, że ich rodzice nie kontrolują tego, czy oglądają treści pornograficzne w internecie.

Polski rząd, mając na uwadze dobro niepełnoletnich, chce ograniczyć im dostęp do treści pornograficznych w sieci. Nowe, projektowane przepisy, zakładają, że dostawcy usług (stron, platform internetowych itp.), w ramach których dostępne będą treści pornograficzne, zostaną zobowiązani do dokonywania weryfikacji wieku internauty – nie może to być jednak zwyczajna deklaracja pełnoletności, jak ma to miejsce teraz.

Równocześnie wprowadzony zostanie rejestr domen, zawierających treści pornograficzne, do których dostęp nie jest zabezpieczony weryfikacją wieku – ma prowadzić go NASK-PIB. Na mocy nowych przepisów przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą zobowiązani do blokowania dostępu do domen znajdujących się we wspomnianym przed chwilą rejestrze.

Ministerstwo Cyfryzacji zamierza przeprowadzić „szerokie konsultacje społeczne” projektowanych przepisów w pierwszym kwartale 2025 roku. Na tę chwilę nie wiadomo, w jaki sposób miałby być weryfikowany wiek internauty, który chciałby uzyskać dostęp do treści pornograficznych w internecie.

Polski rząd chce też podnieść poziom kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski

Dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się inauguracyjne spotkanie Grupy roboczej ds. rozwijania kompetencji cyfrowych w regionach – pokieruje nią wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. Skupi się ona na budowaniu sieci współpracy pomiędzy administracją rządową a samorządową, aby wspierać realizację Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych i wzmocnić cyfrową transformację lokalnych społeczności.

Celem jest zapewnienie wszystkim równych szans w zdobywaniu wiedzy i umiejętności cyfrowych, bez względu na miejsce zamieszkania. Grupa będzie miała za zadanie m.in. wspierać przygotowywanie programów, projektów i inicjatyw na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, opracować rekomendację dla regionów w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz podejmować wspólne inicjatywy w celu promowania rozwoju kompetencji cyfrowych.