To będzie pierwszy taki smartfon na świecie. Premiera już wkrótce

Jeden z chińskich producentów zapowiedział, że jeszcze w lipcu 2026 roku zaprezentuje smartfon, jakiego jeszcze nie ma na świecie. Podobne urządzenie podobno przygotowuje również Xiaomi.

Nubia zapowiada pierwszy na świecie smartfon zasilany sztuczną inteligencją

Marka Nubia ogłosiła, że w trakcie wydarzenia World Artificial Intelligence Conference 2026, które potrwa od 17 do 20 lipca 2026 roku w Szanghaju, zaprezentuje pierwszy na świecie smartfon zasilany sztuczną inteligencją.

Do tej pory producent ograniczył się jedynie do zapowiedzi prezentacji tego smartfona i nie zdradził żadnych szczegółów na jego temat. Jeden z informatorów z Chin sugeruje jednak, że może to być druga generacja modelu Nubia M153, który został zaanonsowany w marcu 2026 roku podczas targów MWC 2026 w Barcelonie.

Na jego pokładzie znalazły się ex-flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite oraz 16 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, czyli solidne zaplecze dla sztucznej inteligencji, która gra tutaj pierwsze skrzypce.

Nubia M153 (źródło: Nubia)

Dlaczego zatem producent używa określenia „pierwszy na świecie smartfon zasilany sztuczną inteligencją”? Być może dlatego, że Nubia M153 była dostępna dla relatywnie niewielkiego grona klientów i nie trafiła do regularnej sprzedaży.

Przywoływany informator twierdzi, że Nubia zdołała „zoptymalizować i rozwiązać większość problemów pierwszej generacji”, a także osiągnęła porozumienia z kilkoma wiodącymi platformami internetowymi w sprawie otwarcia interfejsów, umożliwiając głęboką integrację AI na poziomie systemowym i autonomiczne działanie między aplikacjami.

Najwyraźniej firma jest zatem gotowa do wprowadzenia do regularnej sprzedaży urządzenia, które zaoferuje niedostępną wcześniej dla przeciętnego klienta funkcjonalność.

Nubia M153 (źródło: Whylab | Weibo)

Sztuczna inteligencja nie jest bowiem jedną z dostępnych funkcji, tylko trzonem urządzenia, wraz z asystentem AI Doubao autorstwa ByteDance (do którego należy również m.in. TikTok). Według producenta smartfon potrafi rozumieć i wykonywać złożone polecenia użytkownika wypowiadane w języku naturalnym, umożliwiając realizację zadań w wielu aplikacjach.

Smartfon AI może stać się częstszym widokiem na sklepowych półkach

Chiński informator przekazał też, że według wcześniejszych doniesień dwóch z pięciu największych producentów prowadziło rozmowy na temat wykorzystania aystenta AI Doubao. Jeśli jednym z nich jest Nubia, to drugim prawdopodobnie Xiaomi.

Już w maju 2026 roku pojawiła się bowiem informacja, że Xiaomi pracuje nad smartfonem, który ma pełnić rolę agenta AI. Sposób jego działania prawdopodobnie będzie podobny jak w przypadku urządzenia marki Nubia.

Na tę chwilę trudno jednak przewidzieć, czy tego typu konstrukcje w przyszłości będą dostępne również poza Chinami.