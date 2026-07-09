To będzie pierwszy taki smartfon na świecie. Premiera już wkrótce

Jeden z chińskich producentów zapowiedział, że jeszcze w lipcu 2026 roku zaprezentuje smartfon, jakiego jeszcze nie ma na świecie. Podobne urządzenie podobno przygotowuje również Xiaomi.
Nubia zapowiada pierwszy na świecie smartfon zasilany sztuczną inteligencją
Marka Nubia ogłosiła, że w trakcie wydarzenia World Artificial Intelligence Conference 2026, które potrwa od 17 do 20 lipca 2026 roku w Szanghaju, zaprezentuje pierwszy na świecie smartfon zasilany sztuczną inteligencją.
Do tej pory producent ograniczył się jedynie do zapowiedzi prezentacji tego smartfona i nie zdradził żadnych szczegółów na jego temat. Jeden z informatorów z Chin sugeruje jednak, że może to być druga generacja modelu Nubia M153, który został zaanonsowany w marcu 2026 roku podczas targów MWC 2026 w Barcelonie.
Na jego pokładzie znalazły się ex-flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite oraz 16 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, czyli solidne zaplecze dla sztucznej inteligencji, która gra tutaj pierwsze skrzypce.
Dlaczego zatem producent używa określenia „pierwszy na świecie smartfon zasilany sztuczną inteligencją”? Być może dlatego, że Nubia M153 była dostępna dla relatywnie niewielkiego grona klientów i nie trafiła do regularnej sprzedaży.
Przywoływany informator twierdzi, że Nubia zdołała „zoptymalizować i rozwiązać większość problemów pierwszej generacji”, a także osiągnęła porozumienia z kilkoma wiodącymi platformami internetowymi w sprawie otwarcia interfejsów, umożliwiając głęboką integrację AI na poziomie systemowym i autonomiczne działanie między aplikacjami.
Najwyraźniej firma jest zatem gotowa do wprowadzenia do regularnej sprzedaży urządzenia, które zaoferuje niedostępną wcześniej dla przeciętnego klienta funkcjonalność.
Sztuczna inteligencja nie jest bowiem jedną z dostępnych funkcji, tylko trzonem urządzenia, wraz z asystentem AI Doubao autorstwa ByteDance (do którego należy również m.in. TikTok). Według producenta smartfon potrafi rozumieć i wykonywać złożone polecenia użytkownika wypowiadane w języku naturalnym, umożliwiając realizację zadań w wielu aplikacjach.
Smartfon AI może stać się częstszym widokiem na sklepowych półkach
Chiński informator przekazał też, że według wcześniejszych doniesień dwóch z pięciu największych producentów prowadziło rozmowy na temat wykorzystania aystenta AI Doubao. Jeśli jednym z nich jest Nubia, to drugim prawdopodobnie Xiaomi.
Już w maju 2026 roku pojawiła się bowiem informacja, że Xiaomi pracuje nad smartfonem, który ma pełnić rolę agenta AI. Sposób jego działania prawdopodobnie będzie podobny jak w przypadku urządzenia marki Nubia.
Na tę chwilę trudno jednak przewidzieć, czy tego typu konstrukcje w przyszłości będą dostępne również poza Chinami.