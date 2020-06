TikTok królem maja. Aplikacja była najczęściej pobieranym programem na świecie

TikTok niepodzielnie króluje wśród aplikacji najczęściej pobieranych na smartfony i tablety. W maju jego pozycji mógł zagrozić tylko Zoom lub WhatsApp, ale się nie udało.

TikTok liderem maja

Gdy dodać do siebie liczbę pobrań aplikacji TikTok ze sklepów Google Play i App Store z ubiegłego miesiąca, szybko okazuje się, że aplikacja ta stała się najpopularniejszym programem, jaki trafiał na sprzęty z systemami Android i iOS na całym świecie (do zestawienia nie wliczano gier). W sumie uzbierało się około 111,9 mln instalacji. To dwa razy więcej niż w maju 2019 roku.

Najwięcej nowych pobrań pochodzi z Indii, których mieszkańcy odpowiadają za ponad 20% ruchu w sklepach z aplikacjami. Ciekawe jest też to, że spoty odsetek, bo 9,3% należy do użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, gdzie TikTok nie ma zbyt dobrej prasy.

W ujęciu rozdzielnym, TikTok został liderem na platformie Android. Na iOS najczęściej pobieraną apką było Zoom Meetings – program umożliwiający organizowanie i uczestnictwo w wideokonferencjach z wieloma znajomymi jednocześnie.

Dobra passa trwa

TikTok od długich miesięcy albo jest na szczycie podobnych zestawień, albo ustępuje pierwszego miejsca jedynie z rzadka. W listach najczęściej pobieranych aplikacji poświęconym czterem kwartałom 2019 roku, tylko w drugim kwartale aplikacja była czwarta – w innych wypadkach zawsze trafiała na szczyt zestawienia.

Zgodnie z danymi opublikowanymi w kwietniu, TikTok zarobił w ciągu tego miesiąca ponad 78 mln dolarów. To 10-krotny wzrost przychodów w porównaniu z wynikami sprzed roku. Choć to wciąż o całe rzędy wielkości mniej niż zarobki Facebooka, a nawet Twittera czy Snapchata, to sukces TikToka wydaje się być nieuchronny. Serwisowi wciąż wieją pomyślne wiatry.

źródło: Sensor Tower dzięki gizchina