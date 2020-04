Tego nie dowiesz się od swojego dziecka. TikTok oferuje teraz w aplikacji opcje kontroli rodzicielskiej

TikTok to potęga, którą być może trudno zrozumieć rodzicom nastolatków, ale z którą na pewno trzeba się liczyć. Jak w każdym serwisie społecznościowym, ważny jest odpowiedni dobór treści i rozsądek w kwestii czasu poświęcanego na przeglądanie jego zawartości. Aplikacja zawiera teraz przydatne narzędzie, które umożliwi rodzicom objęcie odgórną opieką tych kwestii.

Apka TikToka stała się w ostatnich tygodniach jeszcze bardziej popularna, choć trudno było uwierzyć, że to w ogóle możliwe. Zalecenia dotyczące pozostawania w domach podczas pandemii koronawirusa spowodowały, że dzieci przestały chodzić do szkoły. W wielu wypadkach jest to tożsame z tym, że mają więcej czasu. A na co go poświęcają? Na myszkowanie po TikToku. W Indiach na przykład, aplikacja wskoczyła przez to na sam szczyt listy najczęściej pobieranych aplikacji na smartfony.

O ile starsze nastolatki zwykle mają już jakieś pojęcie, co warto oglądać na TikToku, a co nie, dzieci poniżej 13 roku życia są raczej pozbawione takiego wyczucia. Pomoc rodziców w tym względzie może być wysoce wskazana, więc twórcy aplikacji wyposażyli ją w coś, co nazwano „Parowaniem rodziny”.

Tryb rodzicielski w TikTok

Parowanie rodziny uruchomiono po to, by rodzice mieli oko na to, jakie treści ogląda ich nastolatek podczas sesji z TikTokiem. Mogą ograniczyć pojawianie się pewnego typu filmów na telefonie pociechy, zdecydować kto może wysyłać bezpośrednie wiadomości do dziecka oraz jak długo może ono korzystać z aplikacji.

Jeśli chodzi o same wiadomości prywatne, to jest kilka możliwości zawężenia ich odbioru. Da się wyłączyć je całkowicie lub ograniczyć ich odbiór tylko do wiadomości przesyłanych przez zatwierdzone konta. TikTok planuje od 30 kwietnia w ogóle wyłączyć możliwość przysłania prywatnych wiadomości dla użytkowników poniżej 16 roku życia.

Jak włączyć kontrolę rodzicielską w TikTok

Funkcja Parowanie rodziny może być uruchomiona przez rodziców z poziomu Ustawień. W panelu tym znajdziemy zakładkę Cyfrowy dobrostan, gdzie pojawiła się ta nowa opcja.

Po określeniu, kto będzie korzystał z konta na danym urządzeniu, na telefonie rodzica zostanie wygenerowany kod QR, który należy zeskanować na smartfonie z kontem dziecka. Pod jedno konto rodzica można podpiąć kilka urządzeń o ograniczonych uprawnieniach.

TikTok walczy o miano wartościowego medium

Parowanie rodziny na pewno przyda się niektórym rodzicom. Jest też ważne wizerunkowo dla TikToka, który ma opinię aplikacji, która nie radzi sobie z zadbaniem o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników czy też z kwestią ochrony ich danych. Szef Reddita wprost przyrównał ten program do klasycznego spyware, a w budowaniu dobrej opinii nie pomagają kontrowersyjne wytyczne dotyczące tego, co ma pojawiać się na karcie Dla Ciebie – serwis unikał promowania materiałów przedstawiających… ludzi biednych lub mało urodziwych.

Nie oznacza to, że na TikToku brakuje wartościowego kontentu. Można rzecz, że jak na razie, trzeba się jednak nieco wysilić, by go znaleźć – jak w prawie każdym serwisie społecznościowym.

