Szef Reddita: „Odinstalujcie TikToka. To spyware”

Steve Huffman nie jest zbyt znaną postacią w naszym kraju, jako że Reddit, któremu szefuje, nie jest w Polsce tak popularny jak Facebook czy nawet Twitter. Postać ta dała się poznać ze swych bezpośrednich opinii. Teraz dość dosadnie wypowiada się na temat TikToka.

Prezes Reddita podczas branżowej konferencji został zapytany, czego jego zdaniem nowoczesne startupy mogą nauczyć się z sukcesu TikToka. Wydaje się, że podziałało ono jak płachta na byka, skoro Huffman stwierdził, że nie jest nawet skłonny myśleć w ten sposób na temat tej aplikacji. Powiedział, że TikToka „należałoby zaliczyć do oprogramowania przypominającego pasożyta” i przyrównał go do klasycznego spyware’u. Zdradził też, że osobiście nieraz odradzał znajomym instalowanie tej apki.

TikTok działa na nerwy konkurencji

Skąd tak silne przekonanie szefa Reddita o szkodliwości TikToka? Jakiś czas temu pojawiły się raporty donoszące, że aplikacja zbiera dane o korzystaniu z niej, i to w sposób, który w przypadku przeglądarek internetowych określa się jako złośliwe zachowanie.

Nie tylko to stawia znaki zapytania odnośnie działania TikToka, bo nie tak dawno kwestionowano także bezpieczeństwo gromadzonych przez apkę informacji. Amerykańscy żołnierze mają oficjalny zakaz korzystania z niej, a opinii o serwisie nie poprawiają kolejne doniesienia o nieskrępowanym szerzeniu się za jego pomocą kolejnych fake newsów.

Nie zmienia to jednak w żaden sposób popularności aplikacji. Stała się ona najczęściej pobieranym programem na iOS w 2019 roku, zaś na Androidzie zajmuje drugie miejsce – tuż za WhatsAppem. I jako jeden z niewielu serwisów może liczyć na dalszy wzrost liczby użytkowników, o których walczą Facebook, Twitter i inni. Można się spodziewać, że za jakiś czas TikTok prześcignie Instagram.

Huffman dołączył więc do grona prezesów wielkich firm internetowych, którzy wyrażają obawy co do działania i popularności TikToka. Na razie jedynym, który wypowiada się na temat tego serwisu bez wyraźnego ofensywnego tonu jest Evan Spiegel. Jako szef Snapchata, którego TikTok już prześcignął, zapewne czuje respekt wobec rosnącej w siłę konkurencji.

