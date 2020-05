Jeśli nie zaktualizujecie Zooma do 30 maja, nie będziecie w stanie dołączyć do żadnej konferencji

Zoom jest jednym z czołowych programów do wideokonferencji, z którego obecnie korzystają miliony osób uczących się lub pracujących zdalnie. Najnowsza aktualizacja aplikacji jest wymagana do dalszego działania usługi.

Zoom 5.0

Zoom ogłosił wprowadzenie kilku ważnych ulepszeń w swoim programie do wideokonferencji. Wersja 5.0 jest ukoronowaniem wysiłków firmy w kierunku zapewnienia bezpiecznych połączeń. W ciągu ostatnich tygodni zarówno wersje na komputery oraz urządzenia mobilne były wielokrotnie aktualizowane.

Część ze zmian dotyczyła kwestii zapobiegania twz. zoombombingu, czyli niepożądanego dołączania do konferencji nieproszonych gości lub zwiększania uprawnień dla hostów organizujących spotkania, tak by uczestnicy mieli mniejsze możliwości przeszkadzania w trwającej rozmowie czy webinarze.

Zoom 5.0 podwyższa standard szyfrowania wideopołączeń, co powinno przełożyć się na większe bezpieczeństwo podczas konferencji i pewność, że „to, co powiedziano na Zoomie, zostaje na Zoomie”. Szyfrowanie GCM ma sprawić, że przechwytywanie wideo przez osoby spoza grona zaproszonych uczestników nie będzie możliwe (albo przynajmniej – znacznie trudniejsze).

Masz czas do 30 maja

Na stronie dotyczącej aktualizacji, wielkimi literami przekazuje się informację, że użytkownicy programu mają kilka dni na zaktualizowanie swoich aplikacji do wersji 5.0. Ponieważ jest ona kluczowa dla zapewnienia lepszego bezpieczeństwa, postawiono ważny warunek: jeśli ktoś nie zainstaluje najnowszej edycji Zooma do 30 maja, nie będzie w stanie dołączyć do kolejnych wideokonferencji.

Od razu widać, jak bardzo firmie zależy, by wszyscy dotychczasowi użytkownicy usługi byli wyposażeni w aktualną wersję zabezpieczeń. Jeśli nadal chcemy korzystać z Zooma, nie mamy wyboru – musimy pobrać najwyższą możliwą wersję na swoje urządzenie. Linki do Zoom Meetings 5.0 znajdziemy na oficjalnej stronie firmy.

