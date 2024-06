Mamy Euro 2024, więc 150 tysięcy kosiarek może tańczyć w przydomowych ogródkach

Firma Husqvarna wpadła na niecodzienny pomysł. Za pomocą aktualizacji umożliwia automatycznym kosiarkom… prezentowanie cieszynek po golu wybranej reprezentacji podczas Euro 2024.

Robot koszący tańczy, tańczy, tańczy

Inżynierowie Husqvarny najwyraźniej mają sporo dystansu do tworzonych przez siebie technologii i potrafią się nią bawić. Oprócz opracowywania złożonych algorytmów związanych z dokładnością i inteligencją automatycznych robotów koszących, co przecież brzmi bardzo poważnie, znaleźli czas, by te smart kosiarki potrafiły się razem z nami emocjonować sportowymi zmaganiami drużyn podczas tegorocznego turnieju o puchar Europy w piłce nożnej.

Dzięki najnowszej aktualizacji, rozsyłanej do robotów koszących Husqvarna Automower, te ogrodowe sprzęty zyskały możliwość prezentowania trzech choreografii naśladujących klasyczne piłkarskie cieszynki: Robot, Tornado i 180. Kiedy można je podziwiać?

Użytkownik musi skorzystać ze specjalnej sekcji poświęconej mistrzostwom Europy w piłce nożnej w aplikacji Husqvarna Automower Connect i wybrać tam drużynę, której zamierza kibicować. Gdy wybrana drużyna zdobędzie bramkę, kosiarka automatycznie będzie świętować, wykonując jeden z trzech tańców, mrugając światłami i grając fanfary.

Zakładając, że polska drużyna raczej nie zdobędzie do końca mistrzostw jakiejś zatrważającej liczby goli, najbardziej „opłacalne” w kontekście obserwowania cieszynek u kosiarek może się okazać ustawienie drużyny, która ma szansę na najwięcej punktów.

Kosiarka tańczy, tańczy, tańczy (źródło: Husqvarna)

Turniej Euro 2024, którego postępy sprawdza kosiarka

Roboty koszące mogą tańczyć dzięki interfejsowi API, który przekazuje kosiarce wszystkie wyniki meczów w czasie rzeczywistym. Na wyświetlaczu pojawi się także tablica wyników (nie jest to dostępne w modelach z wyświetlaczem monochromatycznym). Oczywiście do poprawnego działania funkcji potrzebny jest stały dostęp do internetu – przynajmniej podczas interesującego nas (i kosiarkę) meczu.

Które roboty mogą liczyć na aktualizację? Update został wydany 14 czerwca i jest dostępny dla modeli:

Husqvarna Automower 405X,

Automower 415X,

Automower 320 NERA,

Automower 430X NERA,

Automower 450X NERA,

Automower 310E NERA,

Automower 410XE NERA.

Aktualizacja może być pobrana na łącznie ponad 150 tysięcy robotów koszących Husqvarna. Jest to projekt pilotażowy, który będzie trwał miesiąc. Później opcja cieszynek zniknie z aplikacji. Warto korzystać – dzięki temu nasz smart home będzie jeszcze bardziej wesoły :)