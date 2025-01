Threads idzie w ślady X. Pojawią się reklamy

Threads, czyli największy konkurent X (ex-Twitter), postanowił pójść w ślady swojej konkurencji. Długo nie trzeba było czekać i już wkrótce będziemy świadkami reklam na tej platformie społecznościowej. Spodziewajcie się więc zalewu reklam i mniej wartościowych treści.

Threads wprowadza reklamy

Threads został wydany w lipcu 2023 roku i od tego czasu zdobył miliony użytkowników. Jednak po pierwszym zachłyśnięciu się alternatywą dla X popularność platformy z miesiąca na miesiąc malała. Ludzie wrócili do Twittera, albo przestali po prostu korzystać. Jeżeli trend by się utrzymał bez większych zmian, to platforma miałaby ogromne problemy z utrzymaniem rentowności. Zapewne dlatego Adam Mosseri, szef Instagrama, przekazał decyzję Mety: na Threads pojawią się reklamy.

Rozpoczynamy mały test reklam w wątkach z kilkoma markami w USA i Japonii. Wiemy, że pojawi się wiele opinii na temat tego, jak powinniśmy podchodzić do reklam i upewniamy się, że są one podobne do postów w Threads, które uważasz za istotne oraz interesujące. Będziemy uważnie monitorować ten test przed jego szerszym skalowaniem, mając na celu doprowadzenie reklam w Threads do miejsca, w którym będą równie interesujące jak treści organiczne.

Adam Mosseri, szef Instagrama.

Mosseri zderzył się z ogromną falą krytyki, a pod jego publikacją trudno znaleźć jakiekolwiek pozytywne komentarze. Cóż, trudno się temu dziwić, bo Instagram obecnie przypomina jeden wielki market place dla reklam, a na Facebooku jedyne, co dobrego się ostało, to grupy tematyczne.

Kiedy wejdą reklamy na Threads?

Na Threads można znaleźć wątek, gdzie napisano, że testowanie reklam w Stanach Zjednoczonych oraz Japonii już wystartowało. Na razie jedynie te kraje będą miały reklamy, ale zapewne bardzo szybko się to zmieni. Ekspansja materiałów promocyjnych w ekosystemie Meta jest zatrważająca.

Jeżeli z powodu reklam chcielibyście znaleźć alternatywę dla Threads, a X Wam nie odpowiada, warto sprawdzić Bluesky. To ciekawy projekt, gdzie przechodzą użytkownicy, którzy są zniesmaczeni stanem platformy od Elona Muska. Bluesky nie ma reklam, a kultura dyskusji jest tam na znacznie wyższym poziomie (zapewne dlatego, że jest tam jeszcze relatywnie mało użytkowników względem konkurencji).